Visszajátszókkal ikszelt az ETO Akadémia

Bicske-ETO Akadémia 2-2 (2-1)

Bicske, 300 néző. V.: Linn.

Bicske: Varasdi - Varga, Knolmár (Grünfelder, 79.), Nemes (Pócs, 63.), Savanya, Marton, Fehér (Herczeg Z., 63.), Mlinárcsik, Harmat, Mohai (Turcsik, 79.), Molnár S. Vezetőedző: Csordás Csaba.

ETO: Brecska - Koncz, Csorba D., Black, Kulcsár, Tóth R. (Pálfalvi, 46.), Herczeg M., Vingler, Tollár (Mascoe, 60.), Huszár (Lacza, 72.), Zivkovic. Vezetőedző: Nagy Ádám.

Gsz.: Fehér (38., 43.), ill. Zivkovic (42., 65.).

