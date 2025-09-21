szeptember 21., vasárnap

Labdarúgó NB III, Északnyugati csoport

1 órája

Visszajátszókkal ikszelt az ETO Akadémia

Kisalföld.hu
Bicske-ETO Akadémia 2-2 (2-1)
Bicske, 300 néző. V.: Linn.
Bicske: Varasdi - Varga, Knolmár (Grünfelder, 79.), Nemes (Pócs, 63.), Savanya, Marton, Fehér (Herczeg Z., 63.), Mlinárcsik, Harmat, Mohai (Turcsik, 79.), Molnár S. Vezetőedző: Csordás Csaba.
ETO: Brecska - Koncz, Csorba D., Black, Kulcsár, Tóth R. (Pálfalvi, 46.), Herczeg M., Vingler, Tollár (Mascoe, 60.), Huszár (Lacza, 72.), Zivkovic. Vezetőedző: Nagy Ádám.
Gsz.: Fehér (38., 43.), ill. Zivkovic (42., 65.).
 

