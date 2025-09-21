szeptember 21., vasárnap

Labdarúgó NB III, Északnyugati csoport

1 órája

Villámrajt után megérdemelt gyirmóti győzelem

Kisalföld.hu
VSC 2015 Veszprém - Gyirmót FC Győr   0-3   (0-3)
Veszprém, 400 néző,  V.: Jakab Á.
Veszprém: Gerencsér – Kiss M., Görgényi, Dobsa (Tóth G., 23.), Dömötör, Somogyi R., Molnár B. (Molnár L., 77.), Volter (Baján, 77.), Baldauf (Mayer, 59), Horváth B., Irmes D. (Berzsenyi, 77.). Edző: Gunther Zsolt
Gyirmót: Rusák – Nagy T., Lányi B., Hajdú, Vincze Á. (Szegi, 59.), Madarász, Kiss N., Miknyóczki (Ivan, 73.), Rácz (Hudák M., 59.), Kicsun (Nagy K., 73.), Szarka (Tömösvári, 59.) Edző: Weitner Ádám.
Gsz.: Madarász (4.), Lányi (10.), Szarka (15.).
4. perc: A jobb oldalon felfutó Szarka pontosan játszott középre az érkező Madarász felé, aki az átvétel után jobbal 7 méterről a kapu közepébe lőtt (0-1). 10. perc: Madarász jobb oldali szabadrúgásból ívelt a kapu elé, a hosszú saroknál érkező Lányi pedig 4 méterről a kapu jobb oldalába fejelt (0-2). 15. perc: Szarka fordult le védőjéről, majd 13 méterről ballal a kapu bal oldalába lőtt (0-3).
Weitner Ádám: - Az első félidőben eldöntöttük a mérkőzést, ami után tudtunk gyakorolni olyan elemeket és szituációkat, amiket eddig nem. Elégedett vagyok a csapatunkkal.
Gunther Zsolt: - Szünet után próbáltunk plus erőket mozgósítani az eredmény kozmetikázása érdekében, de nem sikerült. A kvalitásbeli különbség kijött a két csapat között.
 

