szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

13°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

57 perce

Vereséggel kezdett az SKC

Címkék#Thompson#NELSON#Sopron KC

Kisalföld.hu
Vereséggel kezdett az SKC

Sopron KC - Alba Fehérvár   90-98   (31-23, 19-28, 25-20, 15-27)

Sopron, férfi NB I, 1600 néző. V.: Praksch, Nyilas, Téczely. 

SKC: THOMPSON 17/12, Takács K. 3/3, Hajdu 3/3, MANGJAFIC 22/9, Flasár. Cs.: Kovács B. 5/3, Struger 8, NELSON 18/12, Kucsera 6/3, Csendes 3/3, Meszlényi 5/3. Edző: Gasper Potocnik. 

Alba: PONGÓ 17/9, Takács M., STUCKMAN 12/6, BIGELOW 9/3, Omenaka 2. Cs.: JOSEPH 16/9, VOJVODA 19/9, Filipovic 6, Németh Á. 5/3, Philmore 6. Edző: Lluis Riera.  

Az SKC visszajött a meccsbe.

Kihagyott fehérvári ziccer után Mangjafic szerezte a meccs és a szezon első kosarát egy szép tripla formájában. Thompson villanásaival 8-2-re elhúzott az SKC, de gyorsan egalizált az Alba. A szakasz közepén mindkét oldalon sok volt a hiba. Struger jóvoltából újra a hazaiak vezettek, de Németh triplájával tapadt a soproniakra az Alba. A fehérvári hármasra két hazai "trojka" volt a válasz Nelson majd Csendes révén, s Mangjafic büntetői után 9 pontra nőtt az SKC előnye. A szakasz nagy dobópárbajjal és 8 pontos SKC vezetéssel zárult. 

A második etapot 16-3-mal kezdve gyorsan fordított az Alba a pontatlan, s gyengén védekező SKC ellen. Kovács B. triplájával, majd duplájával zárkózott a szakasz közepén a vendéglátó, amely Hajdu hármasával visszaszerezte a vezetést. A félidő végén váltva vezettek a csapatok. A félidő Joseph ziccerével és minimális vendég vezetéssel ért véget. 

Nelson fordítást érő triplájával indult a második félidő, amely egy parádés, 13-1-es hazai rohamot indított útjára, s ebbe Meszlényi és Kucsera is "beletett" 1-1 triplát. Ezzel a nagy futással 10 pont fölötti előnyre tett szert az SKC. A negyed derekán tripláival Vojvoda tartotta versenyben a fehérváriakat, de Thompson és Nelson hármasával tartották 10 pont körüli előnyüket a hazaiak. A negyed második felében elkapkodott 1-2 támadást az SKC, és ezt kihasználva egy 7-0-lal 2 pontra följött az Alba. Nagyon kellett a hazaiaknak ekkor Thompson majd Mangjafic hármasa. Joseph kosarával, de 4 pontos hazai vezetéssel zárult a félidő. Joseph két triplájára építve a negyedik negyed elején gyorsan fordított és ellépett a szakaszt 12-3-mal indító Alba. Bár Nelson betalált, a vendégek - hiába váltogatta védekezését az SKC - minden támadásukat kosárral zárva a szakasz derekán 8 ponttal elléptek. Nelson triplájával próbált hajrázni az SKC, Struger 3-ra hozta föl a hazaiakat, de a végjátékban Pongó 3 triplával a vendégek javára döntötte el a mérkőzést.  

Gasper Potocnik: - Gratulálok az Albának! Érdekes mérkőzés volt, remélem, a szurkolók is élvezték. Egy sokpontos meccs jobb a szurkolóknak, mint az edzőknek. Elégedettebb lennék, ha kiegyensúlyozottabbak lennénk védekezésben. Mindent megtettünk, jó energiával játszottunk, a koncentráció azonban néhol csökkent, de az akarat rendben volt. Egyértelműen dolgoznunk kell még a játékunk bizonyos elemein, főleg védekezésben. Az Alba jó csapat, és megmutatta, hogy még vannak lyukak a védekezésünkben. Ebben a szegmensben veszítettük el a találkozót. Másfelől támadásban láthattuk, hogy sok üres helyzetet teremtettünk, amelyek közül néhányat kulcspillanatokban hagytunk ki, ha ezeket bedobjuk, máshogy is alakulhatott volna a mérkőzés. Meg kell tanulnunk többdimenziós játékot játszani, nem csak kintről, hanem hatékonyabban támadva a festéket. Amint ezt megtanuljuk, mindenkinek könnyebb lesz játszani. Ettől eltekintve a játékosok megmutatták, hogy vissza tudunk jönni a meccsbe, mindenkivel fel tudjuk venni a versenyt, mert az Alba a bajnokság egyik topcsapata. Meg kell néznünk, mi volt jó és mi rossz, és tanulnunk kell belőle.  

Luke Nelson: - Úgy gondolom, hogy végig szoros mérkőzést játszottunk, és három negyeden keresztül megmutattuk, mit tudunk, voltak futásaink, növelni is tudtuk a különbséget, de nem tudtuk megőrizni, nem tudtuk elég távol tartani ellenfelünket. Ők bedobtak néhány nehéz dobást, de mi is hibáztunk védekezésben, amivel könnyű helyzeteket ajándékoztunk nekik, de a legnagyobb probléma a negyedik negyeddel volt, ami nekik nagyon jól sikerült, nekünk pedig nem elég jól.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu