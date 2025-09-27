57 perce
Vereséggel kezdett az SKC
Sopron KC - Alba Fehérvár 90-98 (31-23, 19-28, 25-20, 15-27)
Sopron, férfi NB I, 1600 néző. V.: Praksch, Nyilas, Téczely.
SKC: THOMPSON 17/12, Takács K. 3/3, Hajdu 3/3, MANGJAFIC 22/9, Flasár. Cs.: Kovács B. 5/3, Struger 8, NELSON 18/12, Kucsera 6/3, Csendes 3/3, Meszlényi 5/3. Edző: Gasper Potocnik.
Alba: PONGÓ 17/9, Takács M., STUCKMAN 12/6, BIGELOW 9/3, Omenaka 2. Cs.: JOSEPH 16/9, VOJVODA 19/9, Filipovic 6, Németh Á. 5/3, Philmore 6. Edző: Lluis Riera.
Kihagyott fehérvári ziccer után Mangjafic szerezte a meccs és a szezon első kosarát egy szép tripla formájában. Thompson villanásaival 8-2-re elhúzott az SKC, de gyorsan egalizált az Alba. A szakasz közepén mindkét oldalon sok volt a hiba. Struger jóvoltából újra a hazaiak vezettek, de Németh triplájával tapadt a soproniakra az Alba. A fehérvári hármasra két hazai "trojka" volt a válasz Nelson majd Csendes révén, s Mangjafic büntetői után 9 pontra nőtt az SKC előnye. A szakasz nagy dobópárbajjal és 8 pontos SKC vezetéssel zárult.
A második etapot 16-3-mal kezdve gyorsan fordított az Alba a pontatlan, s gyengén védekező SKC ellen. Kovács B. triplájával, majd duplájával zárkózott a szakasz közepén a vendéglátó, amely Hajdu hármasával visszaszerezte a vezetést. A félidő végén váltva vezettek a csapatok. A félidő Joseph ziccerével és minimális vendég vezetéssel ért véget.
Nelson fordítást érő triplájával indult a második félidő, amely egy parádés, 13-1-es hazai rohamot indított útjára, s ebbe Meszlényi és Kucsera is "beletett" 1-1 triplát. Ezzel a nagy futással 10 pont fölötti előnyre tett szert az SKC. A negyed derekán tripláival Vojvoda tartotta versenyben a fehérváriakat, de Thompson és Nelson hármasával tartották 10 pont körüli előnyüket a hazaiak. A negyed második felében elkapkodott 1-2 támadást az SKC, és ezt kihasználva egy 7-0-lal 2 pontra följött az Alba. Nagyon kellett a hazaiaknak ekkor Thompson majd Mangjafic hármasa. Joseph kosarával, de 4 pontos hazai vezetéssel zárult a félidő. Joseph két triplájára építve a negyedik negyed elején gyorsan fordított és ellépett a szakaszt 12-3-mal indító Alba. Bár Nelson betalált, a vendégek - hiába váltogatta védekezését az SKC - minden támadásukat kosárral zárva a szakasz derekán 8 ponttal elléptek. Nelson triplájával próbált hajrázni az SKC, Struger 3-ra hozta föl a hazaiakat, de a végjátékban Pongó 3 triplával a vendégek javára döntötte el a mérkőzést.
Gasper Potocnik: - Gratulálok az Albának! Érdekes mérkőzés volt, remélem, a szurkolók is élvezték. Egy sokpontos meccs jobb a szurkolóknak, mint az edzőknek. Elégedettebb lennék, ha kiegyensúlyozottabbak lennénk védekezésben. Mindent megtettünk, jó energiával játszottunk, a koncentráció azonban néhol csökkent, de az akarat rendben volt. Egyértelműen dolgoznunk kell még a játékunk bizonyos elemein, főleg védekezésben. Az Alba jó csapat, és megmutatta, hogy még vannak lyukak a védekezésünkben. Ebben a szegmensben veszítettük el a találkozót. Másfelől támadásban láthattuk, hogy sok üres helyzetet teremtettünk, amelyek közül néhányat kulcspillanatokban hagytunk ki, ha ezeket bedobjuk, máshogy is alakulhatott volna a mérkőzés. Meg kell tanulnunk többdimenziós játékot játszani, nem csak kintről, hanem hatékonyabban támadva a festéket. Amint ezt megtanuljuk, mindenkinek könnyebb lesz játszani. Ettől eltekintve a játékosok megmutatták, hogy vissza tudunk jönni a meccsbe, mindenkivel fel tudjuk venni a versenyt, mert az Alba a bajnokság egyik topcsapata. Meg kell néznünk, mi volt jó és mi rossz, és tanulnunk kell belőle.
Luke Nelson: - Úgy gondolom, hogy végig szoros mérkőzést játszottunk, és három negyeden keresztül megmutattuk, mit tudunk, voltak futásaink, növelni is tudtuk a különbséget, de nem tudtuk megőrizni, nem tudtuk elég távol tartani ellenfelünket. Ők bedobtak néhány nehéz dobást, de mi is hibáztunk védekezésben, amivel könnyű helyzeteket ajándékoztunk nekik, de a legnagyobb probléma a negyedik negyeddel volt, ami nekik nagyon jól sikerült, nekünk pedig nem elég jól.