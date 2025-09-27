Vereséggel kezdett az SKC

Sopron KC - Alba Fehérvár 90-98 (31-23, 19-28, 25-20, 15-27)

Sopron, férfi NB I, 1600 néző. V.: Praksch, Nyilas, Téczely.

SKC: THOMPSON 17/12, Takács K. 3/3, Hajdu 3/3, MANGJAFIC 22/9, Flasár. Cs.: Kovács B. 5/3, Struger 8, NELSON 18/12, Kucsera 6/3, Csendes 3/3, Meszlényi 5/3. Edző: Gasper Potocnik.

Alba: PONGÓ 17/9, Takács M., STUCKMAN 12/6, BIGELOW 9/3, Omenaka 2. Cs.: JOSEPH 16/9, VOJVODA 19/9, Filipovic 6, Németh Á. 5/3, Philmore 6. Edző: Lluis Riera.

Az SKC visszajött a meccsbe.

Kihagyott fehérvári ziccer után Mangjafic szerezte a meccs és a szezon első kosarát egy szép tripla formájában. Thompson villanásaival 8-2-re elhúzott az SKC, de gyorsan egalizált az Alba. A szakasz közepén mindkét oldalon sok volt a hiba. Struger jóvoltából újra a hazaiak vezettek, de Németh triplájával tapadt a soproniakra az Alba. A fehérvári hármasra két hazai "trojka" volt a válasz Nelson majd Csendes révén, s Mangjafic büntetői után 9 pontra nőtt az SKC előnye. A szakasz nagy dobópárbajjal és 8 pontos SKC vezetéssel zárult.

A második etapot 16-3-mal kezdve gyorsan fordított az Alba a pontatlan, s gyengén védekező SKC ellen. Kovács B. triplájával, majd duplájával zárkózott a szakasz közepén a vendéglátó, amely Hajdu hármasával visszaszerezte a vezetést. A félidő végén váltva vezettek a csapatok. A félidő Joseph ziccerével és minimális vendég vezetéssel ért véget.

Nelson fordítást érő triplájával indult a második félidő, amely egy parádés, 13-1-es hazai rohamot indított útjára, s ebbe Meszlényi és Kucsera is "beletett" 1-1 triplát. Ezzel a nagy futással 10 pont fölötti előnyre tett szert az SKC. A negyed derekán tripláival Vojvoda tartotta versenyben a fehérváriakat, de Thompson és Nelson hármasával tartották 10 pont körüli előnyüket a hazaiak. A negyed második felében elkapkodott 1-2 támadást az SKC, és ezt kihasználva egy 7-0-lal 2 pontra följött az Alba. Nagyon kellett a hazaiaknak ekkor Thompson majd Mangjafic hármasa. Joseph kosarával, de 4 pontos hazai vezetéssel zárult a félidő. Joseph két triplájára építve a negyedik negyed elején gyorsan fordított és ellépett a szakaszt 12-3-mal indító Alba. Bár Nelson betalált, a vendégek - hiába váltogatta védekezését az SKC - minden támadásukat kosárral zárva a szakasz derekán 8 ponttal elléptek. Nelson triplájával próbált hajrázni az SKC, Struger 3-ra hozta föl a hazaiakat, de a végjátékban Pongó 3 triplával a vendégek javára döntötte el a mérkőzést.