Négy magyar induló a ruandai kerékpáros vb-n

A felnőtteknél az ugyancsak olimpiai negyedik helyezett Valter Attila is nyeregbe száll az utánpótlás korosztályban pedig Feldhoffer Bálint és Révész Ádám indul. A tengerszint feletti magasság nehéz tényező lesz a versenyzők számára, ám Vas Blanka számára könnyebbség lehet, hogy a négy évvel ezelőtti vb-n negyedik helyen befutó kerékpáros Livignóban, egy magaslaton készül az újabb kihívásra.

Fotó: MW archív

A vb központi versenyhelyszíne, a ruandai főváros, Kigali 1500 méteren fekszik, a férfiak mezőnyversenye pedig érinti az 1771 magas Mount Kigalit is. A küldöttség rövid időt tölt az országban a magaslat negatív hatásai miatt.