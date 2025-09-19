szeptember 19., péntek

1 órája

Négy magyar induló a ruandai kerékpáros vb-n

Négy versenyző képviseli a magyar színeket a vasárnap kezdődő ruandai országúti kerékpáros világbajnokságon. A mezőnyben az olimpiai negyedik helyezett Vas Blanka is ott lesz.

Kisalföld.hu

A felnőtteknél az ugyancsak olimpiai negyedik helyezett Valter Attila is nyeregbe száll az utánpótlás korosztályban pedig Feldhoffer Bálint és Révész Ádám indul. A tengerszint feletti magasság nehéz tényező lesz a versenyzők számára, ám Vas Blanka számára könnyebbség lehet, hogy a négy évvel ezelőtti vb-n negyedik helyen befutó kerékpáros Livignóban, egy magaslaton készül az újabb kihívásra.

Vas Blanka
Vas Blanka magaslaton készül a világbajnokságra.
Fotó: MW archív

A vb központi versenyhelyszíne, a ruandai főváros, Kigali 1500 méteren fekszik, a férfiak mezőnyversenye pedig érinti az 1771 magas Mount Kigalit is. A küldöttség rövid időt tölt az országban a magaslat negatív hatásai miatt.

