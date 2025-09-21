Varga Olivér triplája volt a soproni siker titka

Újpest FC II–FC Sopron 2–3 (0–2)

Tábor utca. V.: Pázsi.

Újpest II: Király – Hallay, Horváth D., Kaczvinszki, Simon B., Mező (Cseh Á., a szünetben), Geiger (Árki, 64.), Vas B. (Máté Zs., 85.), Kollarik, Tamási (Palkó, 72.), Kárász (Tóth Á., a szünetben) Vezetőedző: Bodor Boldizsár.

Sopron: Ferenczi - Molnár, Fendrik (Kovács B., 87.), Orosz, Reseterits, Nagy G. (Bokor, 69.), Szilágyi, Tóth D., Varga O. (Baumgartner, 87.), Oláh (Szabó K., 61.) Vankó. Vezetőedző: Finta Zoltán

Gsz.: Tamási D. (55.), Tóth Á. (66.), ill. Varga O. (10., 29., 84.).

Fél órányi játék után kétgólos előnybe került a Sopron. Mindkétszer Varga O. vette be az Újpest II kapuját. A második félidő elején a Sopronnak volt néhány lehetősége, gólt azonban ezúttal a lilák szereztek, az 55. percben Tamási lőtt a jobb alsó sarokba. A 66. percben Tóth Á. révén jött az egyenlítés, 2–2. A 84. percben az újpesti védelem mögé belöbbölt labdát Varga O. juttatta a kapuba, megszerezve egymaga és csapata harmadik találatát. 2-3.

