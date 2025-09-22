szeptember 22., hétfő

Úszás

1 órája

Petrov Iván a klubot váltó Szabó Szebasztiánról: Gyönyörű közös munka volt

Címkék#UNI-Győri Úszó SE#eredmények#vb#Szabó Szebasztián

A BVSC-Zuglóhoz igazolt Szabó Szebasztián. Az UNI-Győri Úszó SE versenyzője tíz év közös munka után szakított az egyesülettel.

Kisalföld.hu

Mentálisan nehéz időszakon van túl Szabó Szebasztián, ezért váltott edzőt, majd klubot. Az UNI-Győri Úszó SE színeiben Európa-bajnoki, világbajnoki bronzérmes sportoló a párizsi olimpián nyújtott teljesítményét csalódásként élte meg, többek közt ezért érett meg benne a változtatás gondolata.

SZABÓ Szebasztián UNI-Győri Úszó SE
Szabó Szebasztián többé nem versenyez az UNI-Győri Úszó SE színeiben
Fotó: Kovács Tamás

„Aki követi az úszást, meg az úszásomat, az tudja, hogy az utolsó két évben nagyon stagnáltam, rosszabbul is ment, mint amit tudtam. Nagy változásokra volt szükségem"

- nyilatkozta a közmédiának Szabó Szebasztián a Eurosport cikke szerint. A sportoló kifejtette: szakmai szabadságra is vágyik, fontos számára az, hogy húszéves tapasztalattal a háta mögött adjanak a szavára.

Az UNI-Győri Úszó SE vezetőedzője elfogadta a döntést

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ennyi eredményhez hozzá tudtuk segíteni Szebasztiánt, sok sikert kívánunk neki. Mi leszünk a legnagyobb szurkolói

 – ezt már Petrov Iván, az UNI-Győri Úszó SE vezetőedzője mondta.

„Büszkék vagyunk rá, hogy olimpiai B-szintes versenyzőből egy sokszoros országos csúcstartót és világcsúcstartót, több mint tíz Európa-bajnoki és vb-érem tulajdonosát sikerült nevelnünk. Ez gyönyörű közös munka volt. Nagyon szurkolunk neki a továbbiakban"

- zárta a tréner.

