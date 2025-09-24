szeptember 24., szerda

Vízilabda

1 órája

A Fradi ellen mutatkozott be a győriek japán igazolása

Címkék#UNI Győr-GYVSE#Sunabe Ai#FTC

Japán játékossal erősítettek a zöld-fehérek. Az UNI Győr-GYVSE női vízilabdacsapatában a japán Sunabe Ai a hétvégén az FTC elleni mérkőzésen mutatkozott be új csapatában.

Kisalföld.hu

A japán válogatott Sunabe Ai az FTC elleni ob I-es mérkőzésen mutatkozott be az UNI Győr-GYVSE csapatában. A pólós hazája legdélibb szigetéről, Okinawa prefektúrából származik. A vízilabda hatéves kora óta része az életének. Sportos családban nőtt fel, édesapja edzői pályafutása és bátyja lelkesedése inspirálta arra, hogy ő maga is kipróbálja a sportot.

UNI Győr-GYVSE Sunabe Ai
Az UNI Győr-GYVSE új igazolása, Sunabe Ai a japán válogatott erőssége.
Fotó: gyvse.hu

A győri csapat előtt Sunabe a Shumei Egyetem együttesében játszott, emellett tagja a japán válogatottnak is. Pályafutása egyik legemlékezetesebb meccsén Japán legyőzte Kínát. Ezt a találkozót 2024 decemberében játszották a Világkupa 2. divíziójának Isztambulban rendezett döntőjében.

„Hihetetlen érzés volt legyőzni egy olyan ellenfelet, amelyet korábban még soha nem sikerült” – idézte fel a klub honlapján.

Sunabe sokoldalú játékos, aki minden helyzethez tud alkalmazkodni. Általában kapás szélsőként játszik, de több poszton is otthonosan mozog.

Több poszton is bevethető az UNI Győr-GYVSE új igazolása 

„Győrben a jobb és bal oldalon is játszom. Nagyon örülök, hogy a lövéseimmel, passzaimmal és a lefordulásaimmal hozzájárulhatok a csapat eredményeihez.”

A győri lehetőséget a világbajnokságon szerzett ismeretségnek köszönheti, az egyik stábtag segített megtalálni a számára legmegfelelőbb európai lehetőséget.

Sunabe a medencén kívül új otthonát is hamar megkedvelte: „Gyönyörű a város, közel van az egyetem, rengeteg a bolt és fagyizó is van. Nagyon tetszenek a szökőkutak is – különlegessé teszik Győrt.”

