Megint hazai pályán a győri csapat

A bajnokság nyitókörében a BVSC idegenben nyert 12–11-re a III. ker. TVE ellen, míg a győriek hazai pályán maradtak alul a címvédő Ferencvárossal szemben (6–17). Érdekesség, hogy a Magyar Kupa-kvalifikációban az UNI Győr-GYVSE is megmérkőzött a III. kerülettel, és ott is 12–11-es végeredmény született, de akkor a fővárosiak nyertek.

Az UNI Győr-GYVSE ellenfele a BVSC lesz.

Petrovai Márton, az UNI Győr-GYVSE vezetőedzője így várja a találkozót: – A BVSC nagyon komplett együttes, válogatott játékosokkal. Véleményem szerint az egyik legerősebb ellenfél. Nekünk még most is a fejlődés a legfontosabb. Szokni kell egymást a játékosoknak. Amit a mérkőzés előtt gyakorlunk és megbeszélünk, ahhoz tartani kell magunkat. Ha felszabadultan, magabiztosan tudunk vízilabdázni, akkor elégedettek lehetünk.