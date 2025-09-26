szeptember 26., péntek

Vízilabda

3 órája

Megint hazai pályán a győri csapat

Címkék#UNI Győr-GYVSE#BVSC#Petrovai Márton#Ferencváros

Folytatódik a női vízilabda ob I. Szombaton 17.30 órakor az Aqua Sportközpontban az UNI Győr-GYVSE a BVSC-Manna ABC együttesét fogadja.

Kisalföld.hu

A bajnokság nyitókörében a BVSC idegenben nyert 12–11-re a III. ker. TVE ellen, míg a győriek hazai pályán maradtak alul a címvédő Ferencvárossal szemben (6–17). Érdekesség, hogy a Magyar Kupa-kvalifikációban az UNI Győr-GYVSE is megmérkőzött a III. kerülettel, és ott is 12–11-es végeredmény született, de akkor a fővárosiak nyertek.

UNI Győr-GYVSE
Az UNI Győr-GYVSE ellenfele a BVSC lesz.

Petrovai Márton, az UNI Győr-GYVSE vezetőedzője így várja a találkozót: – A BVSC nagyon komplett együttes, válogatott játékosokkal. Véleményem szerint az egyik legerősebb ellenfél. Nekünk még most is a fejlődés a legfontosabb. Szokni kell egymást a játékosoknak. Amit a mérkőzés előtt gyakorlunk és megbeszélünk, ahhoz tartani kell magunkat. Ha felszabadultan, magabiztosan tudunk vízilabdázni, akkor elégedettek lehetünk.

 

