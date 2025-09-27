Az UNI Győr meccsével indul a szezon, a címvédő Sopron a Vasas ellen kezd

A Sopron Basket-Vasas meccs hazai sikert ígér.

Gáspár Dávid vezetőedzővel a nyitánnyal kapcsolatos reményei mellett arról is beszéltünk, mik a fő feladatok a jelentősen megfiatalított együttesnél.

- Aki követte a felkészülést, jól sejti, hogy még koránt sincs "készen" a csapat, a játék?

- Igen, ez így van. Jelentősen átalakult, megfiatalodott a csapat, azt is mondhatnánk, új időszámítás kezdődik. Éppen a jelentős fiatalítás miatt sok munkára, és ezzel együtt időre, türelemre van szükség. Nagyon jó mentalitással dolgoznak a lányok, de jelenleg Euroliga-szinten is rutinosnak számító játékosunk egy van, Jelena Brooks, és NB I-es szinten sincs túl sok. Az sem segítette a felkészülést, hogy az alatt jó ideig gyakorlatilag irányító nélkül edzettünk és játszottunk. Nika Mühl felépült, de fokozatosan kell terhelni, növelni a perceit, Papp Klaudia pedig szemsérülést szenvedett a Pécs elleni felkészülési mérkőzésen, ő biztos nem lesz ott a nyitányon. Szóval tény, volt, hogy akadozott a játék, és még messze vagyunk attól, amit szeretnénk elérni, látni. Azt, hogy kialakuljon ennek a fiatal csapatnak az arculata, stílusa. Ez persze nem történik meg varázsütésre, a fiataloknak sok tapasztalatot kell szerezniük, ahhoz, hogy előérelépjenek, és ezt leginkább a tétmeccsken tehetik meg.

- A Vasas ellen hazai pályán kezdi a csapat a szezont. Mi várható ezek után a nyitányon?

- Abban biztos vagyok, hogy a hazai szezonnyitón a csapatból mindenki próbál majd maximális fordulatszámon pörögni. Az előbb említett okok miatt valószínű azért, hogy csúsznak majd hibák a játékba. A célunk minden meccsen az aktuális formához képest a lehető legtöbbet hozza ki magából a csapat, és azon belül minden játékos, és persze minél több meccset meg akarunk nyerni.

Az elmúlt idényben tizedik BEAC szombaton 15 órakor fogadja a negyedik UNI Győrt, amely ezúttal nem élt a nemzetközi kupaszereplés lehetőségével.