Szoros meccsen maradtak alul a győriek

Három negyedig szoros volt UNI Győr-GYVSE–BVSC találkozó, a negyedikben döntötte el a pontokat a vendégcsapat.

Az UNI Győr-GYVSE hazai pályán szenvedett vereséget.

UNI Győr-GYVSE–BVSC Manna ABC 10–12 (2–4, 5–3, 1–2, 2–3)

Győr, ob I-es női mérkőzés. V.: Varga Cs., Némethy.

GYVSE: Balogh V. – Rádli, Finta, Iszak, Sunabe 1, Lendvai 4, Szerb, Petik 1, Svec 1, Koltay 1, Szedlák 2, Tánczos, Szabó I., Jámbor. Edző: Petrovai Márton.

BVSC: Schmuck – Gorter, Végvári, Dobi 3, Dobos, Bereczki, Tóth F., Lendvay 3, Mucsy 2, Nagy L., Pőcze 2, Dömsödi 2, Horváth O., Kiss E. Edző: Béres Gergő.

Az első negyedben hamar kétgólos előnybe került a vendégcsapat, ami a szakasz végéig megmaradt (2–4). A második nyolc percben alig egy perc kellett az egyenlítéshez, a vezetést azonban ekkor még nem engedte ki a kezéből a fővárosi együttes (4–5). Lendvai duplájával 6–5-nél azonban már a hazaiaknál volt az előny. A BVSC 14 másodperccel a negyed vége előtt egyenlített. A harmadik negyedben is fej fej mellett haladt a két gárda. Emberelőnyből Lendvay a BVSC juttatta vezetéshez, Lendvai Natasa ötméteresből egyenlített. Hosszú percekig nem esett újabb találat, a BVSC mozdult el a holtpontról (8–9). Az utolsó szakaszban egy perc elteltével a BVSC megduplázta előnyét, majd újabb egy perccel később ismét a vendégek lőttek gólt (8–11). Egy időkérés után sikerült szépíteni, de aztán az újabb vendégtalálat eldöntötte a mérkőzést.

Nyilatkozatok az UNI Győr-GYVSE–BVSC meccs után

Petrovai Márton: – Büszke vagyok a lányokra, mert nagyon jól küzdöttek, harcoltak. Rendkívül fiatal a csapatunk, még 2012-es születésű játékos is volt a keretünkben. Ugyanígy kell dolgoznunk tovább, és akkor idővel eljön a sok munkának az eredménye.

Balogh Villő: – Nehéz meccs volt, nagyon elfáradtam, de csak pozitívan tudok nyilatkozni a mérkőzésről, mert a lányok odatették magukat. Az ellenfél kicsivel pontosabb volt, de bízunk benne, hogy ezek a nüanszok előbb-utóbb a mi javunkra döntik el a mérkőzéseket.

Béres Gergő: – Újabb gyakorlatilag egygólos meccset játszottunk, akárcsak az első félidőben. Kemény csata volt, a győriek is jó teljesítményt nyújtottak, jár nekik az elismerés.