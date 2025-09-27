szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

14°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízilabda

1 órája

Szoros meccsen maradtak alul a győriek

Címkék#UNI Győr#BVSC#GYVSE

Folytatódott a női vízilabda ob I. Az UNI Győr-GYVSE hazai pályán szoros meccsen kapott ki a BVSC-től.

Kisalföld.hu

Három negyedig szoros volt UNI Győr-GYVSE–BVSC találkozó, a negyedikben döntötte el a pontokat a vendégcsapat. 

UNI Győr
Az UNI Győr-GYVSE hazai pályán szenvedett vereséget.

UNI Győr-GYVSE–BVSC Manna ABC 10–12 (2–4, 5–3, 1–2, 2–3)

Győr, ob I-es női mérkőzés. V.: Varga Cs., Némethy.

GYVSE: Balogh V. – Rádli, Finta, Iszak, Sunabe 1, Lendvai 4, Szerb, Petik 1, Svec 1, Koltay 1, Szedlák 2, Tánczos, Szabó I., Jámbor. Edző: Petrovai Márton.

BVSC: Schmuck – Gorter, Végvári, Dobi 3, Dobos, Bereczki, Tóth F., Lendvay 3, Mucsy 2, Nagy L., Pőcze 2, Dömsödi 2, Horváth O., Kiss E. Edző: Béres Gergő.

Az első negyedben hamar kétgólos előnybe került a vendégcsapat, ami a szakasz végéig megmaradt (2–4). A második nyolc percben alig egy perc kellett az egyenlítéshez, a vezetést azonban ekkor még nem engedte ki a kezéből a fővárosi együttes (4–5). Lendvai duplájával 6–5-nél azonban már a hazaiaknál volt az előny. A BVSC 14 másodperccel a negyed vége előtt egyenlített. A harmadik negyedben is fej fej mellett haladt a két gárda. Emberelőnyből Lendvay a BVSC juttatta vezetéshez, Lendvai Natasa ötméteresből egyenlített. Hosszú percekig nem esett újabb találat, a BVSC mozdult el a holtpontról (8–9). Az utolsó szakaszban egy perc elteltével a BVSC megduplázta előnyét, majd újabb egy perccel később ismét a vendégek lőttek gólt (8–11). Egy időkérés után sikerült szépíteni, de aztán az újabb vendégtalálat eldöntötte a mérkőzést.

Nyilatkozatok az UNI Győr-GYVSE–BVSC meccs után

Petrovai Márton: – Büszke vagyok a lányokra, mert nagyon jól küzdöttek, harcoltak. Rendkívül fiatal a csapatunk, még 2012-es születésű játékos is volt a keretünkben. Ugyanígy kell dolgoznunk tovább, és akkor idővel eljön a sok munkának az eredménye.

Balogh Villő: – Nehéz meccs volt, nagyon elfáradtam, de csak pozitívan tudok nyilatkozni a mérkőzésről, mert a lányok odatették magukat. Az ellenfél kicsivel pontosabb volt, de bízunk benne, hogy ezek a nüanszok előbb-utóbb a mi javunkra döntik el a mérkőzéseket.

Béres Gergő: – Újabb gyakorlatilag egygólos meccset játszottunk, akárcsak az első félidőben. Kemény csata volt, a győriek is jó teljesítményt nyújtottak, jár nekik az elismerés.

Dobos Csenge: – Nagyon fontos három pontot szereztünk a roppant kemény győri csapat otthonában. Három negyedig szoros volt az eredmény, a negyedikben tudtunk kis lélegzetvételhez jutni, ezzel pedig eldönteni a találkozót.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu