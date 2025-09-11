szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

18°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Győri vereség az emlékmérkőzésen

Címkék#győri#SERCO UNI Győr#KP Brno#vereség#tragédia

Tizenkét éve, 2013. szeptember7-én történt a győri klub életében egy nagy tragédia: Vitnyédnél balesetet szenvedett a csapatot edzőmeccsre szállító autóbusz. Ennek következtében Fűzy Ákos vezetőedző és Tapodi Péter klubigazgató is életét vesztette. Erre a szomorú évfordulóra emlékeztek most a csapatok.

Kisalföld.hu

SERCO UNI Győr–KP Brno 64–97 (14–31, 10–18, 22–22, 18–26)

Győr, Fűzy Ákos-Tapodi Péter-emlékmérkőzés, 250 néző. V.: Kapusi, Földesi, Bátovszky.

UNI Győr: Ruff-Nagy D. 5, Selcova 8, Zsebe-Weninger 11/6, Ács 8/6, Tulonen 4. Cs.: Dubei 10/6, Baffy, Lép, Katona 6, Gálos, Rozmán 12/6. Edző: Fűzy-Antolovics Adél.

UNI Győr
Rozmán Lilla volt a SERCO UNI Győr legeredményesebb játékosa.
Fotó: Dr. Németh-Csigai Krisztina

A 12 éve történt tragédiára a győri klub minden évben mérkőzéssel emlékezik. A mostani ellenfél a cseh KP Brno volt. A hazai csapatból Mojca Jelenc hiányzott kisebb sérülés miatt.

Az első negyedben hamar nagyobb előnyt alakítottak ki a vendégek, és ezt növelni is tudták. Több fiatal is lehetőséget kapott Fűzy-Antolovics Adéltől, akik időnként fel tudták venni a versenyt a jobb erőkből álló ellenféllel. A szakasz végére 17 pontos különbség alakult ki (14–31). Ezt a második tíz percben sem sikerült csökkenteni, mert bár kiegyenlítettebb lett a játék, a vendégek sem voltak annyiszor eredményesek, mint az első szakaszban, de a nagyszünetben így is 24–49-es vendégelőnyt mutatott az eredményjelző.

A fordulást követően is a vendégek domináltak, küzdöttek, harcoltak Dubeiék, de sok labdát szerzett a Brno, ráadásul a győri dobáshatékonyság továbbra is rossz volt. Ennek köszönhetően 30 pont közelébe nőtt a távolság (36–65). Rozmán két triplájával közelebb zárkózott az UNI Győr, de aztán jött egy cseh hármas is. A zárószakasz előtt 46–71 volt az állás. Változás a negyedik felvonásban sem történt, a Brno magabiztosan győzött a formálódó fiatal győri csapat ellen.

Fűzy-Antolovics Adél: – Most is bebizonyosodott, hogy mi az a csapat vagyunk, amelyik ha nem dolgozik keményen, nehéz dolga lesz a bajnokság során.

Elismeréseket adtak át

A meccs előtt és a szünetben az utánpótlás legjobbjait köszöntötte a klub. A Győri Női Kosárlabdáért díjat dr. Barthalos István, az NB I/B-s és a MEFOB-csapat edzője kapta, Gálos Hanna lett az év utánpótlás játékosa (Fűzy Ákos emlékdíj), míg Gálos László az év utánpótlás edzője (Tapodi Péter emlékdíj).

További díjazottak: Horváth Gréta (Villámló Tigrisek/A), Benke Dorka (Villámló Tigrisek/B), Szalay Bori (Nádor Tigrisek), Ősze Regina (U12/A), Barta Benedetta (U12/B), Tapodi Tamara (U14/A), Lakatos Noémi (U14/B), Bélafalvi Dóra (U16/B), Nováky Zsófia (U16/B), Lép Izabella (U18), Ács Luca (MEFOB), Bánszegi Borbála (NB I/B), Büki Lili Panna és Schaub Lara (legtöbbet fejlődő játékosok).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu