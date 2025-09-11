Győri vereség az emlékmérkőzésen

SERCO UNI Győr–KP Brno 64–97 (14–31, 10–18, 22–22, 18–26)

Győr, Fűzy Ákos-Tapodi Péter-emlékmérkőzés, 250 néző. V.: Kapusi, Földesi, Bátovszky.

UNI Győr: Ruff-Nagy D. 5, Selcova 8, Zsebe-Weninger 11/6, Ács 8/6, Tulonen 4. Cs.: Dubei 10/6, Baffy, Lép, Katona 6, Gálos, Rozmán 12/6. Edző: Fűzy-Antolovics Adél.

Rozmán Lilla volt a SERCO UNI Győr legeredményesebb játékosa.

Fotó: Dr. Németh-Csigai Krisztina

A 12 éve történt tragédiára a győri klub minden évben mérkőzéssel emlékezik. A mostani ellenfél a cseh KP Brno volt. A hazai csapatból Mojca Jelenc hiányzott kisebb sérülés miatt.

Az első negyedben hamar nagyobb előnyt alakítottak ki a vendégek, és ezt növelni is tudták. Több fiatal is lehetőséget kapott Fűzy-Antolovics Adéltől, akik időnként fel tudták venni a versenyt a jobb erőkből álló ellenféllel. A szakasz végére 17 pontos különbség alakult ki (14–31). Ezt a második tíz percben sem sikerült csökkenteni, mert bár kiegyenlítettebb lett a játék, a vendégek sem voltak annyiszor eredményesek, mint az első szakaszban, de a nagyszünetben így is 24–49-es vendégelőnyt mutatott az eredményjelző.

A fordulást követően is a vendégek domináltak, küzdöttek, harcoltak Dubeiék, de sok labdát szerzett a Brno, ráadásul a győri dobáshatékonyság továbbra is rossz volt. Ennek köszönhetően 30 pont közelébe nőtt a távolság (36–65). Rozmán két triplájával közelebb zárkózott az UNI Győr, de aztán jött egy cseh hármas is. A zárószakasz előtt 46–71 volt az állás. Változás a negyedik felvonásban sem történt, a Brno magabiztosan győzött a formálódó fiatal győri csapat ellen.

Fűzy-Antolovics Adél: – Most is bebizonyosodott, hogy mi az a csapat vagyunk, amelyik ha nem dolgozik keményen, nehéz dolga lesz a bajnokság során.