1 órája
Győri vereség az emlékmérkőzésen
Tizenkét éve, 2013. szeptember7-én történt a győri klub életében egy nagy tragédia: Vitnyédnél balesetet szenvedett a csapatot edzőmeccsre szállító autóbusz. Ennek következtében Fűzy Ákos vezetőedző és Tapodi Péter klubigazgató is életét vesztette. Erre a szomorú évfordulóra emlékeztek most a csapatok.
SERCO UNI Győr–KP Brno 64–97 (14–31, 10–18, 22–22, 18–26)
Győr, Fűzy Ákos-Tapodi Péter-emlékmérkőzés, 250 néző. V.: Kapusi, Földesi, Bátovszky.
UNI Győr: Ruff-Nagy D. 5, Selcova 8, Zsebe-Weninger 11/6, Ács 8/6, Tulonen 4. Cs.: Dubei 10/6, Baffy, Lép, Katona 6, Gálos, Rozmán 12/6. Edző: Fűzy-Antolovics Adél.
A 12 éve történt tragédiára a győri klub minden évben mérkőzéssel emlékezik. A mostani ellenfél a cseh KP Brno volt. A hazai csapatból Mojca Jelenc hiányzott kisebb sérülés miatt.
Az első negyedben hamar nagyobb előnyt alakítottak ki a vendégek, és ezt növelni is tudták. Több fiatal is lehetőséget kapott Fűzy-Antolovics Adéltől, akik időnként fel tudták venni a versenyt a jobb erőkből álló ellenféllel. A szakasz végére 17 pontos különbség alakult ki (14–31). Ezt a második tíz percben sem sikerült csökkenteni, mert bár kiegyenlítettebb lett a játék, a vendégek sem voltak annyiszor eredményesek, mint az első szakaszban, de a nagyszünetben így is 24–49-es vendégelőnyt mutatott az eredményjelző.
A fordulást követően is a vendégek domináltak, küzdöttek, harcoltak Dubeiék, de sok labdát szerzett a Brno, ráadásul a győri dobáshatékonyság továbbra is rossz volt. Ennek köszönhetően 30 pont közelébe nőtt a távolság (36–65). Rozmán két triplájával közelebb zárkózott az UNI Győr, de aztán jött egy cseh hármas is. A zárószakasz előtt 46–71 volt az állás. Változás a negyedik felvonásban sem történt, a Brno magabiztosan győzött a formálódó fiatal győri csapat ellen.
Fűzy-Antolovics Adél: – Most is bebizonyosodott, hogy mi az a csapat vagyunk, amelyik ha nem dolgozik keményen, nehéz dolga lesz a bajnokság során.
Elismeréseket adtak át
A meccs előtt és a szünetben az utánpótlás legjobbjait köszöntötte a klub. A Győri Női Kosárlabdáért díjat dr. Barthalos István, az NB I/B-s és a MEFOB-csapat edzője kapta, Gálos Hanna lett az év utánpótlás játékosa (Fűzy Ákos emlékdíj), míg Gálos László az év utánpótlás edzője (Tapodi Péter emlékdíj).
További díjazottak: Horváth Gréta (Villámló Tigrisek/A), Benke Dorka (Villámló Tigrisek/B), Szalay Bori (Nádor Tigrisek), Ősze Regina (U12/A), Barta Benedetta (U12/B), Tapodi Tamara (U14/A), Lakatos Noémi (U14/B), Bélafalvi Dóra (U16/B), Nováky Zsófia (U16/B), Lép Izabella (U18), Ács Luca (MEFOB), Bánszegi Borbála (NB I/B), Büki Lili Panna és Schaub Lara (legtöbbet fejlődő játékosok).