Győri vereség a fővárosban

Fűzy-Antolovics Adél: – Eléggé első fordulós mérkőzés volt ez. Mindkét együttesnek meglepetés volt, hogyan reagál a nyitófordulóra. A BEAC-nak annyival volt egyszerűbb, hogy hazai pályán játszott. Az eredmény ellenére örülök, ahogyan küzdöttek a lányok. Közhelynek tűnik, de megint tizenkilenc eladott labdánk volt, amivel nem lehet meccset nyerni. Összesen hatvanhét rádobásunk volt, ami jó, de ugye ezek nem mentek be. Megvoltak a helyzetek, legközelebb jobb hatékonysággal kell kihasználnunk ezeket.

Ruff-Nagy Dóra: – Tipikus első fordulós találkozó volt. Voltak pozitív dolgok, amelyekre tudunk építkezni a jövőben, viszont az biztos, hogy az eladott labdákat limitálni kell a következő meccseken, a dobásokra pedig kicsit jobban oda kell koncentrálni, és akkor be fognak menni.