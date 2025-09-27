szeptember 27., szombat

Női kosárlabda

1 órája

Győri vereség a fővárosban

Megkezdődött a női kosárlabda bajnokság. A SERCO UNI Győr a fővárosban maradt alul a BEAC-cal szemben.

Kisalföld.hu

A korábbi évektől eltérően a SERCO UNI Győr rangadót játszott az ELTE BEAC vendégeként a női kosárlabda-bajnokságban.

SERCO UNI Győr
A SERCO UNI Győr (zöldben) kikapott a BEAC vendégeként.
Fotó: Girgász Péter/BEAC

ELTE BEAC Újbuda–SERCO UNI Győr 65–59 (15–17, 12–17, 20–15, 22–15)

Budapest, NB I-es női mérkőzés, 150 néző. V.: Rózsavölgyi, Lengyel, dr. Nagy.

BEAC: VARGA S. 6, OZOLA 13, Koch 6/3, FÁRBÁS 10, MOORE 15/6. Cs.: Vég-Dudás 2, Dinnyés 3/3, Dobó 8, Swint 2. Edző: Mészárosné Kovács Andrea.

UNI Győr: RUFF-NAGY D. 8, Dubei 15/6, ZSEBE-WENINGER 19/3, Ács 3/3, Tulonen 2. Cs.: Katona, Selcova 2, Gálos 3/3, Rozmán 7/3. Edző: Fűzy-Antolovics Adél.

A mérkőzésen Mojca Jelenc adminisztartív okok miatt nem lépett pályára a győrieknél.

Az első félidőben szinte végig a győri csapat vezetett. A második játékrészt kissé álmoskásan kezdték a zöld-fehérek. Feljött a BEAC, de aztán újra 7 pontra nőtt a győri előny, melyből egy maradt meg a zárószakaszra. Ebben ismét hat ponttal vezettek a vendégek, de később Moore hármasával egyenlített a BEAC, Fárbás büntetőivel pedig 57–55-re már a hazai csapat vezetett. A hajrában sok követ megmozgattunk a fordításért, de ez nem jött össze.

Nyilatkozatok a BEAC–SERCO UNI Győr után

Fűzy-Antolovics Adél: – Eléggé első fordulós mérkőzés volt ez. Mindkét együttesnek meglepetés volt, hogyan reagál a nyitófordulóra. A BEAC-nak annyival volt egyszerűbb, hogy hazai pályán játszott. Az eredmény ellenére örülök, ahogyan küzdöttek a lányok. Közhelynek tűnik, de megint tizenkilenc eladott labdánk volt, amivel nem lehet meccset nyerni. Összesen hatvanhét rádobásunk volt, ami jó, de ugye ezek nem mentek be. Megvoltak a helyzetek, legközelebb jobb hatékonysággal kell kihasználnunk ezeket.

Ruff-Nagy Dóra: – Tipikus első fordulós találkozó volt. Voltak pozitív dolgok, amelyekre tudunk építkezni a jövőben, viszont az biztos, hogy az eladott labdákat limitálni kell a következő meccseken, a dobásokra pedig kicsit jobban oda kell koncentrálni, és akkor be fognak menni.

 

