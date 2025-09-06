Kajak-kenu maraton vb
52 perce
Újabb győri aranyérem született
Megvédte világbajnoki címét ifjúsági K2-ben itthon Hudi-Kadler Panni és Zatykó Panka. A győri maraton kajak-kenu világbajnokságon tehát újabb győri aranyérem született.
A felnőtteknél kenus Bragato Giada is aranyérmet szerzett szombaton a klasszikus távú versenyben, 14,4 kilométeren.
