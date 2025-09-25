Új helyen, a régi lendületben a győri asztaliteniszezők

A kismegyeri csarnok falai között készültek a sportolók világ- és Európa-bajnokságokra, világkupákra, valamint a tokiói és a párizsi paralimpiára. Ugyanitt kapott otthont a Reménységek Kupája nemzetközi utánpótlásverseny is, amely idővel a sportág egyik fontos állomásává vált. A Club Aréna rendszeresen szerepet vállalt diákolimpiák szervezésében, országos és régiós viadalok lebonyolításában, sőt, saját hagyományteremtő eseményüket, az Aréna Kupát is életre hívták.

Új helyen játszanak a GYAC asztaliteniszezői

Fotó: GYAC Asztalitenisz

A klub mindig kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a parasportolókat integráltan vonja be a bajnoki rendszerbe: női és férfi csapataik egyaránt stabil résztvevői a hazai küzdelmeknek. A győri színeket olyan kiválóságok képviselik, mint Szvitacs Alexa, Arlóy Zsófia, Bicsák Bettina, Molnár Dóra, Csonka András és Bereczki Dezső, akik eredményeikkel nemcsak egyesületük, hanem Magyarország hírnevét is öregbítik.

A GYAC asztaliteniszezői, jobb oldalon Vigh Zsolt szakosztályvezető.

Fotó: GYAC Asztalitenisz

A férfi csapat évek óta meghatározó szereplője az NB III-nak és a vármegyei bajnokságnak, míg a 2023/2024-es idényben a másodosztályban is dobogós helyen zártak. Ez a siker különösen értékes, hiszen az olimpiai felkészülés részeként Szvitacs Alexa és Csonka András is a csapatban szerepelt.

A női gárda 2020 óta folyamatosan az Extra Ligában játszik, ahol 2023-ban és 2024-ben érte el történetének legjobb eredményeit: a csapatbajnokság bronzérmét. Nemzetközi porondon az Euro Trophy küzdelmeiben képviselik a klubot. A szakosztály ugyanakkor komoly veszteséget szenvedett, amikor a fiatal tehetség, Barcsai Sophie egy idényre távozott. A mindössze néhány éve a felnőttek között szereplő játékos három számban is érmes volt az országos bajnokságon, és az Extra Ligában is kiemelkedően teljesített.

Ez a változások éve az asztaliteniszezők életében

Az egyesület életében új kihívást jelentett, hogy 11 év után el kellett hagyniuk a Club Aréna termét. A GYAC segítségének köszönhetően azonban otthonra leltek az Olimpiai Sportparkban, így a folytonosság nem szakadt meg.

Kismegyerről menniük kellett, az OSP-ben kaptak helyet az asztaliteniszezők

Fotó: Molcsányi Máté

A szakosztály vezetése hangsúlyozta: az utánpótlás-nevelés továbbra is elsődleges cél marad. Ennek érdekében folyamatosan keresik azokat a támogatókat, akik segíteni tudják a klub fennmaradását és versenyképességét. Hosszú távú célként a 2028-as Los Angeles-i paralimpiát tűzték ki, amelyre már most megkezdődött a tudatos építkezés.