Továbbjutott a Mezőörs is - fotók

Mezőörs-Komáromi VSE 1-0 (0-0)

Mezőörs, 200 néző. V.: Pusztai.

Mezőörs: Böröczky - Böcskey (Venczel, 80.), Pankotai, Wágenhoffer, Szabó L. (Nagy K., 76.), Végh T., Vörös Torma, Nagy P., Vári, Sánta, Deákovits. Edző: Germán Ferenc.

Komárom: Both - Vukasovic, Farkas, Csöngei (Köles, 75.), Rátonyi (Bögi, 64.), Bagó, Szénási, Kószás, Molnár K., Szecsődi (Harangozó, 64.), Nagy Zs. Edző: Horváth Csaba.

Gsz.: Szabó L. (52.).