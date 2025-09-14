szeptember 14., vasárnap

MOL Magyar Kupa

40 perce

Továbbjutott a Mezőörs is - fotók

Címkék#Nagy P#Vörös Torma#ETO#Mezőörs

Továbbjutott a Mezőörs is - fotók

Fotó: Molcsányi Máét

Mezőörs-Komáromi VSE 1-0 (0-0)
Mezőörs, 200 néző. V.: Pusztai.
Mezőörs: Böröczky - Böcskey (Venczel, 80.), Pankotai, Wágenhoffer, Szabó L. (Nagy K., 76.), Végh T., Vörös Torma, Nagy P., Vári, Sánta, Deákovits. Edző: Germán Ferenc.
Komárom: Both - Vukasovic, Farkas, Csöngei (Köles, 75.), Rátonyi (Bögi, 64.), Bagó, Szénási, Kószás, Molnár K., Szecsődi (Harangozó, 64.), Nagy Zs. Edző: Horváth Csaba.
Gsz.: Szabó L. (52.).

Magyar Kupa: Mezőörs - Komárom

Fotók: Molcsányi Máté

A MOL Magyar Kupa 3. fordulójában megyénkből három csapat volt érdekelt: az NB I-es ETO és a megyei első osztályú Mezőörs továbbjutott, míg az NB III-as Gyirmót kiesett.
 

 

