MOL Magyar Kupa
40 perce
Továbbjutott a Mezőörs is - fotók
Fotó: Molcsányi Máét
Mezőörs-Komáromi VSE 1-0 (0-0)
Mezőörs, 200 néző. V.: Pusztai.
Mezőörs: Böröczky - Böcskey (Venczel, 80.), Pankotai, Wágenhoffer, Szabó L. (Nagy K., 76.), Végh T., Vörös Torma, Nagy P., Vári, Sánta, Deákovits. Edző: Germán Ferenc.
Komárom: Both - Vukasovic, Farkas, Csöngei (Köles, 75.), Rátonyi (Bögi, 64.), Bagó, Szénási, Kószás, Molnár K., Szecsődi (Harangozó, 64.), Nagy Zs. Edző: Horváth Csaba.
Gsz.: Szabó L. (52.).
Magyar Kupa: Mezőörs - KomáromFotók: Molcsányi Máté
A MOL Magyar Kupa 3. fordulójában megyénkből három csapat volt érdekelt: az NB I-es ETO és a megyei első osztályú Mezőörs továbbjutott, míg az NB III-as Gyirmót kiesett.
