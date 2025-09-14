szeptember 14., vasárnap

MOL Magyar Kupa

1 órája

Továbbjutott a Mezőörs is - fotók

Címkék#Nagy P#Vörös Torma#ETO#Mezőörs

A MOL Magyar Kupa 3. fordulójában megyénkből három csapat volt érdekelt: az NB I-es ETO és a megyei első osztályú Mezőörs továbbjutott, míg az NB III-as Gyirmót kiesett.

Továbbjutott a Mezőörs is - fotók

Fotó: Molcsányi Máét

Mezőörs-Komáromi VSE 1-0 (0-0)
Mezőörs, 200 néző. V.: Pusztai.
Mezőörs: Sánta - Böröczky, Böcskey (Venczel, 80.), Pankotai, Wágenhoffer, Szabó L. (Nagy K., 76.), Végh T., Vörös Torma, Nagy P., Vári, Deákovits. Edző: Germán Ferenc.
Komárom: Both - Vukasovic, Farkas, Csöngei (Köles, 75.), Rátonyi (Bögi, 64.), Bagó, Szénási, Kószás, Molnár K., Szecsődi (Harangozó, 64.), Nagy Zs. Edző: Horváth Csaba.
Gsz.: Szabó L. (52.).

Magyar Kupa: Mezőörs - Komárom

Fotók: Molcsányi Máté

Ismét igazi kupahangulat, szép számú nézősereg, és a már jól megszokott mezőörsi fanatikus buzdítás jellemezte a mérkőzést. Az elején a Komárom kezdeményezett többet, két komoly helyzetet is kialakítva, de a mezőörsiek hálóőre, Sánta bravúrral védte őket. Ezt követően a Mezőörs folyamatosan jött bele a játékba és több szép akciót dolgozott ki, de a a vendégek jól védekeztek.

A Komárom védelme hibázott nagyot, majd a labda Szabó elé került, aki talán a mérkőzés legnagyobb helyzetét rúgta fölé. Az első félidőben több nagy helyzetet egyik csapat sem dolgozott ki, inkább mezőnyben folyt a játék. A második félidő közvetlen elején Szecsődi lövését Sánta fogta. Majd ezt követően a vendégek szögletből voltak veszélyesek, Szénási maradt le óriási helyzetben a hosszú oldalon. Ez után a Mezőörs egy fokozattal feljebb kapcsolt, aminek eredményeképpen megszületett a hazai találat. Egy mesterien begyakorolt szöglet figura után Szabó L talált a kapuba. 1-0. A gól megfogta a vendégeket, akik többet kockáztatva próbáltak meg játszani. A hazai csapatnak kontrákból még akadtak helyzetei, amikkel lezárhatták volna a mérkőzést. Több gól azonban már nem született a találkozón. A Mezőörs szervezett, jó játékkal vívta ki a továbbjutást magasabb osztályú ellefelével szemben.

Germán Ferenc: - Igazi kupamérkőzés volt! A mutatott játékunk és a kidolgozott helyzeteink alapján  rászolgáltunk a továbbjutásra.


 

 

