szeptember 3., szerda

Hilda névnap

22°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megyei foci

1 órája

Tovább robog a Mezőörs, hat gólt lőtt a címvédőnek

Címkék#megyei foci#Mezőörs#Koroncó#labdarúgás

Szerda este pótolták a vármegyei I. osztály 3. fordulójából elmaradt Koroncó-Mezőörs mérkőzést. A hazaiak nagyjából 40 percig tartották a lépést az idényben hibátlanul menetelő vendégek ellen.

Tovább robog a Mezőörs, hat gólt lőtt a címvédőnek

A címvédőt Koroncót is magabiztosan győzte le a Mezőörs.

Fotó: Krizsán Csaba

Koroncó–Mezőörs 1–6 (0–2)
Koroncó, 300 néző. V.: Krasznai.
Koroncó: Kokas – Mayer, Csete, Présinger (Kovács Á.), Molnár M., Bieder (Horváth D.), Hajdu (Horváth M.), Lampert (Horváth R.), Benecz (Bodó), Zámbó, Görcs. Játékos-edző: Bieder Gábor.
Mezőörs: Germán M. – Böröczky, Böcskey (Szántó), Tóth L., Wágenhoffer (Venczel), Szabó L. (Proceller), Végh, Vörös Torma (Vári), Nagy K. (Kerékgyártó), Nagy P., Deákovits. Edző: Germán Ferenc.
Gsz.: Hajdu (53.), ill. Szabó L. (38., 42., 72.), Vörös Torma (50.), Venczel (68.), Szántó (90.).
Némi mezőörsi fölénnyel telt el az első félóra, a Koroncó védekezése viszont szervezettnek tűnt, és sokáig tartotta is magát a hazai együttes. A 38. percben egy kontratámadás után viszont Szabó L. kilőtte a hosszú sarkot. Négy perccel később növelte előnyét a Mezőörs: Szabó L. a saját térfeléről indulva lefutotta a hazai védelmet és a kapust is kicselezve gurított a hálóba. Szünet után folytatódott a vendégcsapat fölénye, és az 50. percben Vörös Torma fejelt a léc alá. Három perccel később Hajdu büntetőből szépített ugyan, de a hátralévő időben már csak a Mezőörs szerezte a gólokat, Venczel, Szabó L. és Szántó révén.
Jók: Molnár M., Bieder, Zámbó, ill. Tóth L., Szabó L., Vörös Torma, Nagy P.
Bieder Gábor: – Gratulálok a Mezőörsnek. Jelenleg ennyi a két csapat közötti különbség, mi pedig készülünk a következő mérkőzésre.
Germán Ferenc: – Gratulálok a csapatomnak, végig az történt a mérkőzésen, amit szerettünk volna. Szép gólokat szerezve, ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk.
Kocsis-Katona Imre
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu