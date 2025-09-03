Tovább robog a Mezőörs, hat gólt lőtt a címvédőnek

Koroncó–Mezőörs 1–6 (0–2)

Koroncó, 300 néző. V.: Krasznai.

Koroncó: Kokas – Mayer, Csete, Présinger (Kovács Á.), Molnár M., Bieder (Horváth D.), Hajdu (Horváth M.), Lampert (Horváth R.), Benecz (Bodó), Zámbó, Görcs. Játékos-edző: Bieder Gábor.

Mezőörs: Germán M. – Böröczky, Böcskey (Szántó), Tóth L., Wágenhoffer (Venczel), Szabó L. (Proceller), Végh, Vörös Torma (Vári), Nagy K. (Kerékgyártó), Nagy P., Deákovits. Edző: Germán Ferenc.

Gsz.: Hajdu (53.), ill. Szabó L. (38., 42., 72.), Vörös Torma (50.), Venczel (68.), Szántó (90.).

Némi mezőörsi fölénnyel telt el az első félóra, a Koroncó védekezése viszont szervezettnek tűnt, és sokáig tartotta is magát a hazai együttes. A 38. percben egy kontratámadás után viszont Szabó L. kilőtte a hosszú sarkot. Négy perccel később növelte előnyét a Mezőörs: Szabó L. a saját térfeléről indulva lefutotta a hazai védelmet és a kapust is kicselezve gurított a hálóba. Szünet után folytatódott a vendégcsapat fölénye, és az 50. percben Vörös Torma fejelt a léc alá. Három perccel később Hajdu büntetőből szépített ugyan, de a hátralévő időben már csak a Mezőörs szerezte a gólokat, Venczel, Szabó L. és Szántó révén.

Jók: Molnár M., Bieder, Zámbó, ill. Tóth L., Szabó L., Vörös Torma, Nagy P.

Bieder Gábor: – Gratulálok a Mezőörsnek. Jelenleg ennyi a két csapat közötti különbség, mi pedig készülünk a következő mérkőzésre.

Germán Ferenc: – Gratulálok a csapatomnak, végig az történt a mérkőzésen, amit szerettünk volna. Szép gólokat szerezve, ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk.

Kocsis-Katona Imre

