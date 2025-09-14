Tornát nyertek Babosék

Az első helyen kiemelt kettős egy hazai duóval, a harmadikként rangsorolt Ingrid Martinsszal és Laura Pigossival csapott össze a szombati fináléban. Babosék második adogatójátékukat elvesztették, s az ellenfelük az előnyt végig megőrizve 41 perc alatt 6:4-re nyerte az első játszmát. A következő szettben a magyar, brazil duó rögtön elvette a hazai kettős első szerváját, és brékelőnyével jól gazdálkodva 6:3-mal egyenlített.A döntő rövidítésben jól kezdtek Babosék, és végül 10–4-gyel zárták le a másfél óráig tartó mérkőzést.

Babos Tímea idei harmadik, pályafutása 28. WTA-serlegét nyerte meg párosban. A sikerrel a soproni játékos újra top 20-as lesz a WTA páros ranglistáján, éés brazil partnerével megerősítették a helyüket a párosok pontversenyében a top 8-ban, ami WTA Finals indulást ér.