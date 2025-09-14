1 órája
Tornát nyertek Babosék
Babos Tímea a brazil Luisa Stefani oldalán első kiemeltként megnyerte a WTA 250-es tenisztornát Sao Paulóban.
Fotó: Eurosport
Az első helyen kiemelt kettős egy hazai duóval, a harmadikként rangsorolt Ingrid Martinsszal és Laura Pigossival csapott össze a szombati fináléban. Babosék második adogatójátékukat elvesztették, s az ellenfelük az előnyt végig megőrizve 41 perc alatt 6:4-re nyerte az első játszmát. A következő szettben a magyar, brazil duó rögtön elvette a hazai kettős első szerváját, és brékelőnyével jól gazdálkodva 6:3-mal egyenlített.A döntő rövidítésben jól kezdtek Babosék, és végül 10–4-gyel zárták le a másfél óráig tartó mérkőzést.
Babos Tímea idei harmadik, pályafutása 28. WTA-serlegét nyerte meg párosban. A sikerrel a soproni játékos újra top 20-as lesz a WTA páros ranglistáján, éés brazil partnerével megerősítették a helyüket a párosok pontversenyében a top 8-ban, ami WTA Finals indulást ér.
Eredmény: WTA 250, Sao Paulo (275 094 dollár, kemény pálya), páros, döntő: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 1.)–Ingrid Martins, Laura Pigossi (brazil) 4:6, 6:3, 10–4 – döntő rövidítés.