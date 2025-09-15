szeptember 15., hétfő

Sikeresen tért vissza

10 perce

Torna - a győri Molnár Botond ötödik a párizsi versenyen

Címkék#Molnár Botond#viadal#főpróba

Kisalföld.hu
Torna - a győri Molnár Botond ötödik a párizsi versenyen

Fotó: Freschli József

Molnár Botond, a Győri AC versenyzője talajon döntőzött a párizsi torna challenge világkupán, ahol 13,600 ponttal az ötödik helyen végzett. Ez volt az első nemzetközi megmérettetése azóta, hogy sérülés miatt ki kellett hagynia az Európa-bajnokságot.

torna
Molnár Botond, a magyar torna egyik ásza.

Molnár a selejtezők során mind a hat szeren bemutatkozott, ami komoly erőpróbát jelentett számára a hosszabb kihagyást követően.

„Összességében elégedett vagyok a gyakorlatokkal. Nagy rontás nem volt, egyedül ugráson a második ugrásomnál ültem le egy kicsit, de bízom benne, hogy jövő hétre az is rendben lesz” – értékelt a versenyt követően.

Elképesztő atmoszféra a torna versenyen

Kiemelte, hogy a párizsi VK hangulata különleges élményt nyújtott számára: „Telt ház volt a selejtezőben és a döntőben is, elképesztő atmoszférát teremtettek a nézők. Ilyen körülmények között versenyezni hatalmas motiváció, nagyon élveztem a versenyt.”

A párizsi viadal egyben remek főpróba volt a hazai megmérettetések előtt: Molnár jövő héten a magyar bajnokságon is hat szeren áll rajthoz, majd a szombathelyi challenge világkupán talajon és ugráson láthatjuk újra. A tornász vállsérüléséből teljesen felépült, és jó formában várja a következő versenyeket.

 „Ez a hét számomra önbizalom-növelő volt, mert láttam, hogy a gyakorlatok működnek, és a kihagyás után is fel tudtam venni a versenyt a nemzetközi élmezőnnyel” – tette hozzá.

 

