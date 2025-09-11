5 órája
Testvérétől tudta meg: ő lett az év játékosa
Az előző évad legjobb U19-es játékosa díjat a Sopron KC ifjú centere, Flasár Zalán érdemelte ki. Vele beszélgettünk az elismerés kapcsán.
Flasár Zalán
Fotó: skc.hu
– Gratulálunk az elismeréshez, mit gondol, minek köszönheti?
– Talán leginkább annak, hogy több sorozatban is játszottam. Klubszinten U18-ban egy értékes ezüstérmet szereztünk, U21-ben egy talán még bravúrosnak is mondható negyedik helyezést. Az SKC felnőtt csapatban, főleg a rájátszásban úgy érzem, többször is hatékonyan tudtam segíteni a csapatot, és a romániai B-divíziós Eb-n is sokat játszottam a végül a hatodik helyet megszerző csapatban, talán mondhatom, ott is meghatározóként.
– Hogyan tudta meg, hogy ilyen szép elismerést kapott?
– Az egyik edzés után a bátyám hívott föl a hírrel, ráadásul egy dupla örömhírrel, hiszen az U21-es korosztályban őt választották a legjobbnak.
– Ha már a korosztályos válogatottat említette, hogy látja, mi a legnagyobb különbség egy nemzetközi verseny és a hazai korosztályos bajnokságok között?
– Két fő különbséget látok. Az egyik, hogy a korosztályos Eb-ken rövid idő alatt, sorozatban kell mérkőzéseket játszani, a másik pedig, hogy ezek a mérkőzések jóval fizikálisabbak, mint itthon a korosztályos bajnoki meccsek, még akár a nyolcas döntőkön is. Fizikalitáson pedig nem csak a test test elleni harcot, hanem a játék iramát, sebességét intenzitását is értem. Úgy érzem, a test test elleni harchoz, ahogy remélhetőleg egyre többet és többet játszom majd a felnőttek között, fokozatosan szokom majd hozzá, sőt szerintem már az idei tornán is segített.
– Bő egy hónapja készül a Sopron KC felnőtt csapatával, hogy látja, milyen lehet a soproni csapat, a hamarosan induló szezonban?
– Azt már most látom, hogy, mint közösség, egy emberileg nagyon jó társaság jött össze. A keret tovább fiatalodott, de úgy szerintem, hogy amellett, hogy fiatal, tehetséges is a társaság. Bízom benne, hogy sikeres szezonunk lesz.