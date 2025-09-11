szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

18°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

5 órája

Testvérétől tudta meg: ő lett az év játékosa

Címkék#Flasár Zalán#kosárlabda#Sopron KC

Az előző évad legjobb U19-es játékosa díjat a Sopron KC ifjú centere, Flasár Zalán érdemelte ki. Vele beszélgettünk az elismerés kapcsán.

Testvérétől tudta meg: ő lett az év játékosa

Flasár Zalán

Fotó: skc.hu

– Gratulálunk az elismeréshez, mit gondol, minek köszönheti?
Talán leginkább annak, hogy több sorozatban is játszottam. Klubszinten U18-ban egy értékes ezüstérmet szereztünk, U21-ben egy talán még bravúrosnak is mondható negyedik helyezést. Az SKC felnőtt csapatban, főleg a rájátszásban úgy érzem, többször is hatékonyan tudtam segíteni a csapatot, és a romániai B-divíziós Eb-n is sokat játszottam a végül a hatodik helyet megszerző csapatban, talán mondhatom, ott is meghatározóként.
– Hogyan tudta meg, hogy ilyen szép elismerést kapott?
Az egyik edzés után a bátyám hívott föl a hírrel, ráadásul egy dupla örömhírrel, hiszen az U21-es korosztályban őt választották a legjobbnak. 

– Ha már a korosztályos válogatottat említette, hogy látja, mi a legnagyobb különbség egy nemzetközi verseny és a hazai korosztályos bajnokságok között?
Két fő különbséget látok. Az egyik, hogy a korosztályos Eb-ken rövid idő alatt, sorozatban kell mérkőzéseket játszani, a másik pedig, hogy ezek a mérkőzések jóval fizikálisabbak, mint itthon a korosztályos bajnoki meccsek, még akár a nyolcas döntőkön is. Fizikalitáson pedig nem csak a test test elleni harcot, hanem a játék iramát, sebességét intenzitását is értem. Úgy érzem, a test test elleni harchoz, ahogy remélhetőleg egyre többet és többet játszom majd a felnőttek között, fokozatosan szokom majd hozzá, sőt szerintem már az idei tornán is segített. 
– Bő egy hónapja készül a Sopron KC felnőtt csapatával, hogy látja, milyen lehet a soproni csapat, a hamarosan induló szezonban?
Azt már most látom, hogy, mint közösség, egy emberileg nagyon jó társaság jött össze. A keret tovább fiatalodott, de úgy szerintem, hogy amellett, hogy fiatal, tehetséges is a társaság. Bízom benne, hogy sikeres szezonunk lesz. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu