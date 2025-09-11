Testvérétől tudta meg: ő lett az év játékosa

– Ha már a korosztályos válogatottat említette, hogy látja, mi a legnagyobb különbség egy nemzetközi verseny és a hazai korosztályos bajnokságok között?

– Két fő különbséget látok. Az egyik, hogy a korosztályos Eb-ken rövid idő alatt, sorozatban kell mérkőzéseket játszani, a másik pedig, hogy ezek a mérkőzések jóval fizikálisabbak, mint itthon a korosztályos bajnoki meccsek, még akár a nyolcas döntőkön is. Fizikalitáson pedig nem csak a test test elleni harcot, hanem a játék iramát, sebességét intenzitását is értem. Úgy érzem, a test test elleni harchoz, ahogy remélhetőleg egyre többet és többet játszom majd a felnőttek között, fokozatosan szokom majd hozzá, sőt szerintem már az idei tornán is segített.

– Bő egy hónapja készül a Sopron KC felnőtt csapatával, hogy látja, milyen lehet a soproni csapat, a hamarosan induló szezonban?

– Azt már most látom, hogy, mint közösség, egy emberileg nagyon jó társaság jött össze. A keret tovább fiatalodott, de úgy szerintem, hogy amellett, hogy fiatal, tehetséges is a társaság. Bízom benne, hogy sikeres szezonunk lesz.