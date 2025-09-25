Így ünnepeltek a győrzámolyi teniszbarátok – galéria

A köszönet hangja - A szervezők ezúton szeretnének köszönetet mondani minden megjelent vendégnek, valamint Jankó Ernőnek (Rábakész) a finom születésnapi tortáért, a Kimpizza csapatának a finom nápolyi pizzákért, Kürti Ádámnak a kiváló koktélokért, Nemeskéri Kamillának és Kelemen Istvánnak pedig a zenéért. Mi pedig újabb sikeres 25 évet kívánunk a Győrzámolyi KTC Tennis Clubnak.