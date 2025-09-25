36 perce
Így ünnepeltek a győrzámolyi teniszbarátok – galéria
Egész napos ünnepséget szerveztek a győrzámolyi sportcentrumban. A teniszklub idén lett 25 éves, így volt mit ünnepelni.
A Győrzámolyi KTC Tennis Club vezetői, Karácsonyné Mayer Éva és Karácsony Róbert családias, nagyszerű eseményt hozott létre a teniszbarátok részére.
A Győrzámolyi KTC Tennis Club idén lett 25 éves, ez alkalomból a sportcentrumban egész napos ünnepséget szerveztek.
Így ünnepeltek a zámolyi teniszezőkFotók: Karácsony Róbert
A klub vezetői Karácsonyné Mayer Éva és Karácsony Róbert családias, nagyszerű eseményt hoztak létre, amelyen helyet kapott étel, ital, baráti beszélgetések, de természetesen a teniszpályákon is zajlott az élet kicsikkel és nagyokkal.
A köszönet hangja - A szervezők ezúton szeretnének köszönetet mondani minden megjelent vendégnek, valamint Jankó Ernőnek (Rábakész) a finom születésnapi tortáért, a Kimpizza csapatának a finom nápolyi pizzákért, Kürti Ádámnak a kiváló koktélokért, Nemeskéri Kamillának és Kelemen Istvánnak pedig a zenéért. Mi pedig újabb sikeres 25 évet kívánunk a Győrzámolyi KTC Tennis Clubnak.