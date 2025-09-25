szeptember 25., csütörtök

Tenisz

36 perce

Így ünnepeltek a győrzámolyi teniszbarátok – galéria

Címkék#esemény#KTC Tennis Club#Karácsony Róbert#Karácsonyné Mayer Éva

Egész napos ünnepséget szerveztek a győrzámolyi sportcentrumban. A teniszklub idén lett 25 éves, így volt mit ünnepelni.

Kisalföld.hu

A Győrzámolyi KTC Tennis Club vezetői, Karácsonyné Mayer Éva és Karácsony Róbert családias, nagyszerű eseményt hozott létre a teniszbarátok részére. 

tenisz
 Tortával, finom falatokkal és zenével ünnepelték a teniszklub születésnapját. Fotó: Karácsony Róbert

A Győrzámolyi KTC Tennis Club idén lett 25 éves, ez alkalomból a sportcentrumban egész napos ünnepséget szerveztek. 

Így ünnepeltek a zámolyi teniszezők

Fotók: Karácsony Róbert

A klub vezetői Karácsonyné Mayer Éva és Karácsony Róbert családias, nagyszerű eseményt hoztak létre, amelyen helyet kapott étel, ital, baráti beszélgetések, de természetesen a teniszpályákon is zajlott az élet kicsikkel és nagyokkal.

A köszönet hangja - A szervezők ezúton szeretnének köszönetet mondani minden megjelent vendégnek, valamint Jankó Ernőnek (Rábakész) a finom születésnapi tortáért, a Kimpizza csapatának a finom nápolyi pizzákért, Kürti Ádámnak a kiváló koktélokért, Nemeskéri Kamillának és Kelemen Istvánnak pedig a zenéért. Mi pedig újabb sikeres 25 évet kívánunk a Győrzámolyi KTC Tennis Clubnak.

 

