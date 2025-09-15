szeptember 15., hétfő

Teke

11 perce

Nem taroltak a vármegyei tekések

Címkék#Ipartechnika Győr SE#tekecsapat#ETO

Kisalföld.hu

Szuperliga, női

Rába ETO Győr SE – Tatabánya 0-8 (3076-3354)

Ezen a találkozón már kiütközött a rutin és a fiatalság közti különbség, a győri lányok az eredmény ellenére becsülettel küzdöttek, de az a teljesítmény most erre volt elegendő. Ami hasznot hozhat a későbbi időkre, az ellenfélnél fellelhető tapasztalatok átültetése, a saját játékuk javítása érdekében.

Ifjúsági mérkőzés:

Rába ETO Győr SE – Tatabánya 0-4 (756-989)

Egyéni eredmények: Gácsfalvi Cs. 392, Farkas R. 364

ZTE-ZÁÉV TK – Ipartechnika Győr SE 5-3 (3371-3309)

Az első sorban mindkét párban biztos hazai győzelmek születtek, a győri lányok ekkor mindössze egy szett pontot szereztek. A középső sorban Németh Ildikónak szerencsésnek mondható, 3 fás győzelmet sikerült kicsikarnia, míg a befejező sorban a rutinos játékosok ismét hozták megszokott formájukat, mindketten győztek is, de a korábbi fahátrányt már nem sikerült ledolgozniuk.

Psz: Sass E. 596, Tóth-Móricz K. 559, Németh I. 496

Ifjúsági mérkőzés:

ZTE-ZÁÉV TK – Ipartechnika Győr SE 0-4 (1010-1043)

Egyéni eredmények: Bíró A. 531, Boba L. (Kremán D.) 512

NB I. Nyugat

Rába ETO Győr SE – Ajka Kristály 5-3 (3330-3283)

Újabb 5-3-as győzelemmel folytatta sikersorozatát az ETO tekecsapata, akik ezúttal hazai pályán fektették két vállra a rutinos ajkai csapatot. Koller Dániel és Cseh Máté már a nyitó sorban fölénybe kerültek, mivel mindkét egyéni pont megszerzése mellett 23 fás előnyt is szereztek. A középső sorban aztán Tóth Dániel 56 fával gyűrte le ellenfelét, így a középső sor – Sárai Tamás 3 fás veresége mellett 76 fára növelte az ETO előnyét, amit a befejező párosnak csak meg kellett őriznie.

Psz: Tóth D. 572, Koller D. 552, Cseh M. 526

Ifjúsági mérkőzés:

Rába ETO Győr SE – Ajka Kristály 0-4 (948-1036)

Egyéni eredmények: Sárai M. 504, Szabó Gy. 444

Mosonszentmiklós – Nagymizdó SE 3-5 (3251-3315)

Szalánczi Péternek nem volt szerencséje a nyitó mérkőzésen, de Pápai Tibor sem hozta korábbi formáját, így cseréje indokolt volt. A hátrányt azonban Papp László sem tudta ledolgozni a mérkőzésen legjobb eredményt elérő vendégjátékossal szemben. A középső sorban Solt Martin hullámzó játékkal nyert, mellette Korcz Róbert is biztosan győzött, így egyenlítettek és már csak 35 fa hátrányuk volt. A remény azonban hamar elszállt, mert Modrovits István és a cseréje, Meszlényi István nem tudták megszerezni az egyéni pontot, és Hősi Rezső küzdelmes játékával hiába nyert, a mérkőzés kép pontját a vendégek elvitték.

Psz: Korcz R. 567, Hősi R. 543, Solt M. 529

Ifjúsági mérkőzés:

Mosonszentmiklós – Nagymizdó SE 0-4 (673-971)

Egyéni eredmények: Szabó Zs. 343, Hovány M. 330

NB II. Nyugat

S. Sörgurítók – Halogy SE 2-6 (2928-3067)

Nagyon gyengén rajtolt ebben a bajnokságban a nagy múltú soproni tekecsapat. Nem volt jellemző a csapatra korábban, hogy egy bajnokságot két vereséggel kezdjenek, ráadásul mindkettőt hazai pályán szenvedjék el. A Halogy elleni találkozó is nagyon haloványra sikeredett, hiszen már a kezdő párosok versenyében is ponthátrányba kerültek, sőt, a középső párok versenyét is a vendégcsapat nyerte. Enyhe vigasz, de a jövőre nézve biztató lehet, hogy a befejező párosok összecsapása hazai sikert hozott, némileg szépítve a váratlan vereséget.

Psz: Kovács M. 529, Horváth A. 515

Kaposvár II. – AD Flexum 8-0 (3520-3274)

Villogtak a pályán a szuperligás szakosztály tartalék játékosai, hiszen a mérkőzés folyamán még szett pontokat is alig engedtek át a vendégcsapat játékosainak. Az óvári gárda közel 250 fás veresége hűen tükrözi a két csapat közti különbséget.

Lauf-B TK – Csorna 6-2 (3220-3158)

Újabb kemény ellenfél várt a csornai csapatra, és a zalaiak igazolták is hírnevüket. Az első két-két pár versenyében olyan tetemes előnyre tettek szert, hogy a befejező sorban hiába érte el a mérkőzés legjobb egyéni eredményét Endrődy Gergely 608 fával, mivel ez is csak a szépítésre volt elegendő.

Psz: Endrődy G. 608, Endrődy O. 516

Zalaszentgrót – Scarbantia SE 1-7 (3145-3173)

A soproni csapat remekül használta ki a pálya adottságait, s bár szoros egyéni összecsapásokon ugyan, de mindig eredményesen jöttek ki a párharcokból, amivel biztos győzelmet arattak

Psz: Turner M. 573, Brancsek J. 569, Cihlár H. 547, Kiricsi S. 504

Területi bajnokság

Jobb Dáma – Pribránszki Kft-Mosonszolnok 2-6 (2338-2507)

Az előrehozott mérkőzésen a vendégjátékosok megérezték a győzelem lehetőségét, és magabiztos játékkal elvitték a két pontot.

Psz: Németh L. 432, Németh P. 425, ill. Haller M. 464, Bárkányi R. 443, Kopácsi Gy. 428, Kovács B. 410

