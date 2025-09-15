Nem taroltak a vármegyei tekések

Szuperliga, női

Rába ETO Győr SE – Tatabánya 0-8 (3076-3354)

Ezen a találkozón már kiütközött a rutin és a fiatalság közti különbség, a győri lányok az eredmény ellenére becsülettel küzdöttek, de az a teljesítmény most erre volt elegendő. Ami hasznot hozhat a későbbi időkre, az ellenfélnél fellelhető tapasztalatok átültetése, a saját játékuk javítása érdekében.

Ifjúsági mérkőzés:

Rába ETO Győr SE – Tatabánya 0-4 (756-989)

Egyéni eredmények: Gácsfalvi Cs. 392, Farkas R. 364

ZTE-ZÁÉV TK – Ipartechnika Győr SE 5-3 (3371-3309)

Az első sorban mindkét párban biztos hazai győzelmek születtek, a győri lányok ekkor mindössze egy szett pontot szereztek. A középső sorban Németh Ildikónak szerencsésnek mondható, 3 fás győzelmet sikerült kicsikarnia, míg a befejező sorban a rutinos játékosok ismét hozták megszokott formájukat, mindketten győztek is, de a korábbi fahátrányt már nem sikerült ledolgozniuk.

Psz: Sass E. 596, Tóth-Móricz K. 559, Németh I. 496

Ifjúsági mérkőzés:

ZTE-ZÁÉV TK – Ipartechnika Győr SE 0-4 (1010-1043)

Egyéni eredmények: Bíró A. 531, Boba L. (Kremán D.) 512

NB I. Nyugat

Rába ETO Győr SE – Ajka Kristály 5-3 (3330-3283)

Újabb 5-3-as győzelemmel folytatta sikersorozatát az ETO tekecsapata, akik ezúttal hazai pályán fektették két vállra a rutinos ajkai csapatot. Koller Dániel és Cseh Máté már a nyitó sorban fölénybe kerültek, mivel mindkét egyéni pont megszerzése mellett 23 fás előnyt is szereztek. A középső sorban aztán Tóth Dániel 56 fával gyűrte le ellenfelét, így a középső sor – Sárai Tamás 3 fás veresége mellett 76 fára növelte az ETO előnyét, amit a befejező párosnak csak meg kellett őriznie.

Psz: Tóth D. 572, Koller D. 552, Cseh M. 526

Ifjúsági mérkőzés:

Rába ETO Győr SE – Ajka Kristály 0-4 (948-1036)

Egyéni eredmények: Sárai M. 504, Szabó Gy. 444

Mosonszentmiklós – Nagymizdó SE 3-5 (3251-3315)

Szalánczi Péternek nem volt szerencséje a nyitó mérkőzésen, de Pápai Tibor sem hozta korábbi formáját, így cseréje indokolt volt. A hátrányt azonban Papp László sem tudta ledolgozni a mérkőzésen legjobb eredményt elérő vendégjátékossal szemben. A középső sorban Solt Martin hullámzó játékkal nyert, mellette Korcz Róbert is biztosan győzött, így egyenlítettek és már csak 35 fa hátrányuk volt. A remény azonban hamar elszállt, mert Modrovits István és a cseréje, Meszlényi István nem tudták megszerezni az egyéni pontot, és Hősi Rezső küzdelmes játékával hiába nyert, a mérkőzés kép pontját a vendégek elvitték.