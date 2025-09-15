11 perce
Nem taroltak a vármegyei tekések
Szuperliga, női
Rába ETO Győr SE – Tatabánya 0-8 (3076-3354)
Ezen a találkozón már kiütközött a rutin és a fiatalság közti különbség, a győri lányok az eredmény ellenére becsülettel küzdöttek, de az a teljesítmény most erre volt elegendő. Ami hasznot hozhat a későbbi időkre, az ellenfélnél fellelhető tapasztalatok átültetése, a saját játékuk javítása érdekében.
Ifjúsági mérkőzés:
Rába ETO Győr SE – Tatabánya 0-4 (756-989)
Egyéni eredmények: Gácsfalvi Cs. 392, Farkas R. 364
ZTE-ZÁÉV TK – Ipartechnika Győr SE 5-3 (3371-3309)
Az első sorban mindkét párban biztos hazai győzelmek születtek, a győri lányok ekkor mindössze egy szett pontot szereztek. A középső sorban Németh Ildikónak szerencsésnek mondható, 3 fás győzelmet sikerült kicsikarnia, míg a befejező sorban a rutinos játékosok ismét hozták megszokott formájukat, mindketten győztek is, de a korábbi fahátrányt már nem sikerült ledolgozniuk.
Psz: Sass E. 596, Tóth-Móricz K. 559, Németh I. 496
Ifjúsági mérkőzés:
ZTE-ZÁÉV TK – Ipartechnika Győr SE 0-4 (1010-1043)
Egyéni eredmények: Bíró A. 531, Boba L. (Kremán D.) 512
NB I. Nyugat
Rába ETO Győr SE – Ajka Kristály 5-3 (3330-3283)
Újabb 5-3-as győzelemmel folytatta sikersorozatát az ETO tekecsapata, akik ezúttal hazai pályán fektették két vállra a rutinos ajkai csapatot. Koller Dániel és Cseh Máté már a nyitó sorban fölénybe kerültek, mivel mindkét egyéni pont megszerzése mellett 23 fás előnyt is szereztek. A középső sorban aztán Tóth Dániel 56 fával gyűrte le ellenfelét, így a középső sor – Sárai Tamás 3 fás veresége mellett 76 fára növelte az ETO előnyét, amit a befejező párosnak csak meg kellett őriznie.
Psz: Tóth D. 572, Koller D. 552, Cseh M. 526
Ifjúsági mérkőzés:
Rába ETO Győr SE – Ajka Kristály 0-4 (948-1036)
Egyéni eredmények: Sárai M. 504, Szabó Gy. 444
Mosonszentmiklós – Nagymizdó SE 3-5 (3251-3315)
Szalánczi Péternek nem volt szerencséje a nyitó mérkőzésen, de Pápai Tibor sem hozta korábbi formáját, így cseréje indokolt volt. A hátrányt azonban Papp László sem tudta ledolgozni a mérkőzésen legjobb eredményt elérő vendégjátékossal szemben. A középső sorban Solt Martin hullámzó játékkal nyert, mellette Korcz Róbert is biztosan győzött, így egyenlítettek és már csak 35 fa hátrányuk volt. A remény azonban hamar elszállt, mert Modrovits István és a cseréje, Meszlényi István nem tudták megszerezni az egyéni pontot, és Hősi Rezső küzdelmes játékával hiába nyert, a mérkőzés kép pontját a vendégek elvitték.
Psz: Korcz R. 567, Hősi R. 543, Solt M. 529
Ifjúsági mérkőzés:
Mosonszentmiklós – Nagymizdó SE 0-4 (673-971)
Egyéni eredmények: Szabó Zs. 343, Hovány M. 330
NB II. Nyugat
S. Sörgurítók – Halogy SE 2-6 (2928-3067)
Nagyon gyengén rajtolt ebben a bajnokságban a nagy múltú soproni tekecsapat. Nem volt jellemző a csapatra korábban, hogy egy bajnokságot két vereséggel kezdjenek, ráadásul mindkettőt hazai pályán szenvedjék el. A Halogy elleni találkozó is nagyon haloványra sikeredett, hiszen már a kezdő párosok versenyében is ponthátrányba kerültek, sőt, a középső párok versenyét is a vendégcsapat nyerte. Enyhe vigasz, de a jövőre nézve biztató lehet, hogy a befejező párosok összecsapása hazai sikert hozott, némileg szépítve a váratlan vereséget.
Psz: Kovács M. 529, Horváth A. 515
Kaposvár II. – AD Flexum 8-0 (3520-3274)
Villogtak a pályán a szuperligás szakosztály tartalék játékosai, hiszen a mérkőzés folyamán még szett pontokat is alig engedtek át a vendégcsapat játékosainak. Az óvári gárda közel 250 fás veresége hűen tükrözi a két csapat közti különbséget.
Lauf-B TK – Csorna 6-2 (3220-3158)
Újabb kemény ellenfél várt a csornai csapatra, és a zalaiak igazolták is hírnevüket. Az első két-két pár versenyében olyan tetemes előnyre tettek szert, hogy a befejező sorban hiába érte el a mérkőzés legjobb egyéni eredményét Endrődy Gergely 608 fával, mivel ez is csak a szépítésre volt elegendő.
Psz: Endrődy G. 608, Endrődy O. 516
Zalaszentgrót – Scarbantia SE 1-7 (3145-3173)
A soproni csapat remekül használta ki a pálya adottságait, s bár szoros egyéni összecsapásokon ugyan, de mindig eredményesen jöttek ki a párharcokból, amivel biztos győzelmet arattak
Psz: Turner M. 573, Brancsek J. 569, Cihlár H. 547, Kiricsi S. 504
Területi bajnokság
Jobb Dáma – Pribránszki Kft-Mosonszolnok 2-6 (2338-2507)
Az előrehozott mérkőzésen a vendégjátékosok megérezték a győzelem lehetőségét, és magabiztos játékkal elvitték a két pontot.
Psz: Németh L. 432, Németh P. 425, ill. Haller M. 464, Bárkányi R. 443, Kopácsi Gy. 428, Kovács B. 410