Kajak-kenu
30 perce
Győrújbaráton mondta ki a boldogító igent a világbajnok kenus – fotó
Házasságot kötött a győri olimpikon, világbajnok kenus. Takács Kincső néhány napja mondta ki a boldogító igent, az Instagramra feltöltött fotók szerint a sportoló ragyog a boldogságtól.
Takács Kincső világ- és Európa-bajnok kenus, a Patent Győri Vízisport Egyesület versenyzője örömteli eseményről számolt be a közösségi oldalán.
Az olimpikon kenus két hete még a milánói világbajnokságon szerepelt, a nyolcadik helyen zárta a szezonját.
A sportoló a magánéletben is révbe ért: augusztus utolsó hétvégéjén házasságot kötött, a lakodalmat Győrújbaráton tartották.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre