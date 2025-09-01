Győrújbaráton mondta ki a boldogító igent a világbajnok kenus – fotó

Takács Kincső világ- és Európa-bajnok kenus, a Patent Győri Vízisport Egyesület versenyzője örömteli eseményről számolt be a közösségi oldalán.

Takács Kincső a magánéletben is révbe ért

Fotó: Szalmás Péter/kajakkenusport.hu

Az olimpikon kenus két hete még a milánói világbajnokságon szerepelt, a nyolcadik helyen zárta a szezonját.

A sportoló a magánéletben is révbe ért: augusztus utolsó hétvégéjén házasságot kötött, a lakodalmat Győrújbaráton tartották.