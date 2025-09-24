Szünet után "hengerelt" az Euroliga-győztes Sopronban

Sopron Basket - ZVZ USK Praha (cseh) 73-109 (17-22, 30-33, 9-20, 17-34)

Sopron, női Krasznai Ferenc-emlékmérkőzés.

Sopron: MÜHL 8, Friskovec 17/9, BÖRÖNDY 10/6, Sitku 4, WALLACK 10/3. Cs.: JEVTOVICS 11, Laczkó 13/6, Sinka-Pálinkás, Rokob.

Praha: ASTER 11, Prybilová 4, MALIKOVÁ 13/9, AYAYI 21/9, CECHOVÁ 11. Cs.: HOF 26, PETLANOVÁ 9/9, JAVANSKÁ 6/6, Staflová 5/3.

Két sérüléssel bajlódó meghatározó játékosa, Papp és Brooks nélkül fogadta a Sopron az Euroliga-címvédő prágai együttest, és vagány kezdéssel a nyitó szakasz közepén 10-9-re még vezetett. A negyed második fele azonban már a prágai együttesé volt, amely 5 pontos előnyre tett szert a negyed végére. A második etap őrült dobópárbajt hozott, viszont csapata védekezésével egyik edző sem lehetett elégedett. A Sopron Böröndy, Friskolvec és Mühl révén tartották a lépést az európai top csapathoz méltón szenzációsan (8/9, 89 százalék) triplázó prágaiakkal a szünetig.

A második félidőben érvényesült a prágai együttes ezen a szinten hosszabb kispadja, az Euroliga-győztes tartotta első félidei tempóját, a soproniak fokozatosan elfáradtak. Folyamatosan "nyílt az olló'", és végül egy a soproniak számára tanulságos találkozón fölényes prágai siker született (a győztes csapat 72 százalékkal triplázott a találkozón).

A mérkőzés legértékesebb játékosa: Emese Hof (USK Praha).