szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

14°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

25 perce

Szünet után "hengerelt" az Euroliga-győztes Sopronban

Címkék#prágai#Sopron Basket-ZVZ USK Praha#euroliga

Kisalföld.hu
Szünet után "hengerelt" az Euroliga-győztes Sopronban

Sopron Basket - ZVZ USK Praha  (cseh)  73-109    (17-22, 30-33, 9-20, 17-34)

Sopron, női Krasznai Ferenc-emlékmérkőzés. 

Sopron: MÜHL 8, Friskovec 17/9, BÖRÖNDY 10/6, Sitku 4, WALLACK 10/3. Cs.: JEVTOVICS 11, Laczkó 13/6, Sinka-Pálinkás, Rokob.

Praha: ASTER 11, Prybilová 4, MALIKOVÁ 13/9, AYAYI 21/9,  CECHOVÁ 11. Cs.: HOF 26, PETLANOVÁ 9/9, JAVANSKÁ 6/6, Staflová 5/3. 

Két sérüléssel bajlódó meghatározó játékosa, Papp és Brooks nélkül fogadta a Sopron az Euroliga-címvédő prágai együttest, és vagány kezdéssel a nyitó szakasz közepén 10-9-re még vezetett. A negyed második fele azonban már a prágai együttesé volt, amely 5 pontos előnyre tett szert a negyed végére. A második etap őrült dobópárbajt hozott, viszont csapata védekezésével egyik edző sem lehetett elégedett. A Sopron Böröndy, Friskolvec és Mühl révén tartották a lépést  az európai top csapathoz méltón szenzációsan (8/9, 89 százalék) triplázó prágaiakkal a szünetig.  

A második félidőben érvényesült a prágai együttes ezen a szinten hosszabb kispadja, az Euroliga-győztes tartotta első félidei tempóját, a soproniak fokozatosan elfáradtak. Folyamatosan "nyílt az olló'", és végül egy a soproniak számára tanulságos találkozón fölényes prágai siker született (a győztes csapat 72 százalékkal triplázott a találkozón). 

A mérkőzés legértékesebb játékosa: Emese Hof (USK Praha). 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu