Sztárcsapatként várják Érden az ETO-t - fontos szurkolói infókkal

ÉRDI VSE–ETO FC

Érd, Novák Ferenc Érdi Sportközpont, szombat, 15 óra. V.: Iványi.

A nagyszerű nemzetközi menetelés után valamennyit „pihenő” ETO FC egyértelmű esélyesként harmadosztályú ellenfélhez utazik.

Az érdiek a kupa első körében 5–0-ra győzték le a vármegyei I. osztályú Szepetneket, a 2. fordulóban pedig a szebb napokat is megélt, jelenleg harmadosztályú Kaposvárt búcsúztatták 2–2-es döntetlen után tizenegyesekkel.

A győrieket várhatóan több szurkolójuk is elkíséri, számukra fontos információ, hogy a kupameccsre a belépő egységesen 2000 Ft-ba kerül (14 év alattiaknak a belépés ingyenes), a jegypénztár másfél órával a mérkőzés előtt nyit ki. Itt és a mérkőzés alatt üzemelő vendégbüfében csak készpénzes fizetés lehetséges.

Érden nagyon várják a kupatalálkozót.

Az érdiek igazi sztárcsapatként várják az ETO-t. A klub közösségi oldalán így harangozták be a találkozót:

„Szeptember 13-án igazi futballcsemege vár mindenkit a Novák Ferenc Érdi Sportközpontban: felnőtt csapatunk a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában a nagy múltú, NB I-es ETO FC Győr együttesét fogadja! A Győr a magyar futball egyik ikonikus klubja, többszörös bajnok és kupagyőztes, amely a nyáron egészen a Konferencia-liga kapujáig menetelt, ahol csak minimálisan maradt alul a Rapid Wien ellen. Nem mindennapi élmény, hogy ilyen kaliberű csapat érkezik Érdre! Tisztában vagyunk vele: a továbbjutás bravúr lenne, hiszen a Győr az esélyes. De éppen ezért van óriási szükség a szurkolóinkra! Együtt, a lelátón és a pályán, mindent megteszünk azért, hogy megnehezítsük az NB I-es sztárcsapat dolgát" – osztották meg oldalukon.

GYIRMÓT FC GYŐR–CSÁKVÁR

Gyirmót, Alcufer Stadion, szombat, 18 óra. V.: Gaál.

Az NB III-ban és a kupában is menetelő Gyirmót a másod-

osztályban jelenleg második Csákvárt fogadja, vagyis nem lesz egyszerű feladata a Weitner Ádám irányította együttesnek. Ami biztos, a mérkőzés megmutathatja, hol tart az NB II-es feljutást egyértelmű célként kitűző társaság.

A Gyirmót a kupában eddig két vármegyei csapatot búcsúztatott, előbb az FC Sopront győzte le 4–0-ra, legutóbb pedig Mosonmagyaróváron nyert 1–0-ra. A Csákvár NB II-esként most kapcsolódik be a sorozatba.