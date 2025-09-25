Cáfolja Golovin Vlagyimir szavait a volt győri balszélső

Kedves Kézilabda-szeretők és Szurkolók!

A hétfői Kézilabda Magazinban elhangzottakra szeretnék reagálni. A címeres mez mindig is megtiszteltetés, kiváltság és sokunk számára beteljesült álom volt. Minden sportoló számára mást jelent a válogatottban szerepelni, de az közös, hogy hatalmas büszkeség.

Tisztában vagyok vele, hogy a sportban sokszor nehéz döntéseket kell meghozni. Ami azonban fontos számomra, hogy ezek indokai őszinték és igazak legyenek. Több mint egy hónappal ezelőtt egyértelműen nyilatkoztam: IGEN, szeretnék részt venni a harmadik olimpiámon. Nap mint nap ezzel a céllal mentem edzésre, és ezért küzdöttem. Két olimpiai szereplés már önmagában ajándék – ezt sosem feledem –, de éreztem magamban még az erőt és az elhivatottságot, hogy megpróbáljam a harmadikat is. Ez bennem azóta sem változott.

Fontos hangsúlyoznom: soha nem mondtam azt, hogy a civil életre koncentrálnék, vagy hogy az olimpia ne szerepelne a terveim között. Ezek nem az én szavaim voltak, sajnálom, hogy félreérthetően vagy tévesen lett kommunikálva.

Minden percért és pillanatért hálás vagyok, amelyet a válogatottban tölthettem – a sikerekért és a nehezebb időszakokért egyaránt. Egy biztos: megérte a válogatott mezt viselni!

Hajrá, Magyarok!

Ezzel az üzenettel szeretném is lezárni ezt a témát. Köszönöm mindenkinek a támogatást!