Kézilabda

2 órája

Cáfolja Golovin Vlagyimir szavait a volt győri balszélső

Golovin Vlagyimir#Szöllősi-Schatzl Nadine#Kézilabda Magazin#olimpia#közlemény#Győri Audi ETO#M4 Sport

Jókora félreértés van a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya és az Audi ETO volt balszélsője között. Szöllősi-Schatzl Nadine közösségi oldalán adott ki közleményt, melyben cáfolta Golovin Vlagyimir korábbi állítását.

Kisalföld.hu

Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya volt az M4 Sport Kézilabda Magazin című műsorának vendége, ahol beszélt arról, miért nem volt a legutóbbi összetartáson keretben a Győri Audi ETO korábbi balszélsője, Szöllősi-Schatzl Nadine.

Szöllősi-Schatzl Nadine
Szöllősi-Schatzl Nadine nem tett le arról, hogy Tokió és Párizs után Los Angelesben is ott legyen.
Fotó: Instagram

„Volt vele egy beszélgetés, arról, hogy tervezi a saját pályafutását. A jövőképében már nem szerepelt az olimpia, de ha addig bent van a keretben, akkor ott majd valakinek nulláról kell majd beugrania helyette, ami nem szerencsés. Nagyon sajnálom, mert vele úgy alakult a kapcsolatom, hogy nagyon jóban vagyunk, még junior válogatottban is játékosom volt. Sajnos van olyan, hogy elérkezik annak az ideje, hogy vége lesz” – mondta a kapitány.

Szöllősi-Schatzl Nadine közleménye

Úgy fest, a rutinos játékos nem egészen így gondolkozik, ugyanis közösségi oldalára kitett posztban reagált Golovin szavaira. Közleményét változtatás nélkül közöljük:

Kedves Kézilabda-szeretők és Szurkolók!

A hétfői Kézilabda Magazinban elhangzottakra szeretnék reagálni. A címeres mez mindig is megtiszteltetés, kiváltság és sokunk számára beteljesült álom volt. Minden sportoló számára mást jelent a válogatottban szerepelni, de az közös, hogy hatalmas büszkeség.

Tisztában vagyok vele, hogy a sportban sokszor nehéz döntéseket kell meghozni. Ami azonban fontos számomra, hogy ezek indokai őszinték és igazak legyenek. Több mint egy hónappal ezelőtt egyértelműen nyilatkoztam: IGEN, szeretnék részt venni a harmadik olimpiámon. Nap mint nap ezzel a céllal mentem edzésre, és ezért küzdöttem. Két olimpiai szereplés már önmagában ajándék – ezt sosem feledem –, de éreztem magamban még az erőt és az elhivatottságot, hogy megpróbáljam a harmadikat is. Ez bennem azóta sem változott.

Fontos hangsúlyoznom: soha nem mondtam azt, hogy a civil életre koncentrálnék, vagy hogy az olimpia ne szerepelne a terveim között. Ezek nem az én szavaim voltak, sajnálom, hogy félreérthetően vagy tévesen lett kommunikálva.

Minden percért és pillanatért hálás vagyok, amelyet a válogatottban tölthettem – a sikerekért és a nehezebb időszakokért egyaránt. Egy biztos: megérte a válogatott mezt viselni!

Hajrá, Magyarok!

Ezzel az üzenettel szeretném is lezárni ezt a témát. Köszönöm mindenkinek a támogatást!

A szakember és a játékos között nem ez az első "nézeteltérés", a 2022-es Európa-bajnokságra annak ellenére nem vitte ki Golovin Szöllősi-Schatzlt, hogy nem sokkal előtte megtette csapatkapitánynak.

