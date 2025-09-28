szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

17°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

49 perce

Ijesztő jelenetek a stadionban, Szoboszlai kérte az orvosi stábot – videó

Címkék#lélekjelenlét#Selhurst Park#Szoboszlai Dominik#Liverpool

Félbeszakadt a Crystal Palace-Liverpool mérkőzés szombaton. A meccsen Szoboszlai Dominik hatalmas lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot: azonnal orvost hívott, amikor egy, a stadionban tartózkodó szurkoló rosszul lett.

Kisalföld.hu

A címvédő Liverpool veretlen sorozata szakadt meg a Premier League hatodik fordulójában. Bár a Liverpool 2-1-re elveszítette a mérkőzést, az angol sajtó mégis a vörösek játékosa, Szoboszlai Dominik helytállásáról cikkez. 

Szoboszlai
Szoboszlai helyt áll a pályán, és azon kívül is.
Forrás: Liverpool Fc Facebook

A Mirror beszámolója szerint a Selhurst Park lelátóján rosszul lett egy néző, amit Szoboszlai és Daniel Munoz is észlelt, így azonnal jeleztek az orvosi stábnak. A csapatok egészségügyi szakemberei azonnal a szektorhoz siettek és stabilizálták a drukker állapotát.

Nem először bizonyított Szoboszlai

A 2024-es Európa-bajnokság emlékezetes momentuma volt, amikor a Skócia elleni csoportmérkőzésen Varga Barnabás súlyos fejsérülést szenvedett. Ebben az esetben is Szoboszlai volt az első, aki azonnal reagált és segítséget hívott a válogatott játékoshoz. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu