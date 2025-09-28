49 perce
Ijesztő jelenetek a stadionban, Szoboszlai kérte az orvosi stábot – videó
Félbeszakadt a Crystal Palace-Liverpool mérkőzés szombaton. A meccsen Szoboszlai Dominik hatalmas lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot: azonnal orvost hívott, amikor egy, a stadionban tartózkodó szurkoló rosszul lett.
A címvédő Liverpool veretlen sorozata szakadt meg a Premier League hatodik fordulójában. Bár a Liverpool 2-1-re elveszítette a mérkőzést, az angol sajtó mégis a vörösek játékosa, Szoboszlai Dominik helytállásáról cikkez.
A Mirror beszámolója szerint a Selhurst Park lelátóján rosszul lett egy néző, amit Szoboszlai és Daniel Munoz is észlelt, így azonnal jeleztek az orvosi stábnak. A csapatok egészségügyi szakemberei azonnal a szektorhoz siettek és stabilizálták a drukker állapotát.
Nem először bizonyított Szoboszlai
A 2024-es Európa-bajnokság emlékezetes momentuma volt, amikor a Skócia elleni csoportmérkőzésen Varga Barnabás súlyos fejsérülést szenvedett. Ebben az esetben is Szoboszlai volt az első, aki azonnal reagált és segítséget hívott a válogatott játékoshoz.