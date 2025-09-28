Ijesztő jelenetek a stadionban, Szoboszlai kérte az orvosi stábot – videó

A címvédő Liverpool veretlen sorozata szakadt meg a Premier League hatodik fordulójában. Bár a Liverpool 2-1-re elveszítette a mérkőzést, az angol sajtó mégis a vörösek játékosa, Szoboszlai Dominik helytállásáról cikkez.

Szoboszlai helyt áll a pályán, és azon kívül is.

Forrás: Liverpool Fc Facebook

A Mirror beszámolója szerint a Selhurst Park lelátóján rosszul lett egy néző, amit Szoboszlai és Daniel Munoz is észlelt, így azonnal jeleztek az orvosi stábnak. A csapatok egészségügyi szakemberei azonnal a szektorhoz siettek és stabilizálták a drukker állapotát.

Nem először bizonyított Szoboszlai

A 2024-es Európa-bajnokság emlékezetes momentuma volt, amikor a Skócia elleni csoportmérkőzésen Varga Barnabás súlyos fejsérülést szenvedett. Ebben az esetben is Szoboszlai volt az első, aki azonnal reagált és segítséget hívott a válogatott játékoshoz.