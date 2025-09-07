Szinte számolatlanul potyogtak a gólok a Koroncó és a Mezőörs meccsén is

Koroncó–Ménfőcsanak 6–1 (1–1)

Koroncó, 200 néző. V.: Horváth M.

Koroncó: Kokas – Molnár M., Csete (Horváth D.), Présinger (Puska), Mayer, Bieder, Hajdu (Benecz), Lampert (Horváth R.), Zámbó, Görcs, Molnár T. (Kovács Á.). Játékos-edző: Bieder Gábor.

Ménfőcsanak: Turi – Széles (Németh M.), Béres (Bartal), Korsós, Puskás, Simon, Buruzs (Csanaki), Kirják, Tóth P. (Fekete), Horváth M., Varga M. Edző: Nemes Ferenc.

Gsz.: Présinger (44., 48., 60.), Csete (63.), Puska (79.), Horváth D. (84.), ill. Simon (14.).

Kiállítva: Molnár M. (4.).

A hazai csapat a 4. perctől kezdődően emberhátrányban játszva az első félidőben masszívan, fegyelmezetten védekezve, a másodikban viszont gyors kontrákkal gólokat szerezve megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Jók: mindenkik, ill.senki.

Bieder Gábor: – Gratulálok a csapatnak, tíz emberrel nagyot küzdöttünk, megérdemelt győzelmet arattunk.

Nemes Ferenc: – Szégyelhetjük magunkat, gratulálok a Koroncó csapatának.

Herold Kristóf

Győrújfalu–Mezőörs 1–7 (0–4)

Győrújfalu, 150 néző. V.: Baán.

Győrújfalu: Kristyák – Varga M., Pusztai, Tóth H. (Tóth L.), Nagy M. (Takács J.), Farkas, Lőrincz, Mészáros, Takács M. (Baj), Póczik (Fekete), Brandisz (Kutich). Edző: Horváth Rudolf.

Mezőörs: Sánta – Böröczky, Böcskey (Tóth L.), Szántó, Wágenhoffer, Szabó L., Venczel, Végh T. (Pankotai), Nagy P. (Nagy K.), Vári (Proceller), Deákovits (Kerékgyártó). Edző: Germán Ferenc.

Gsz.: Baj (88.), ill. Szabó L. (13.), Venczel (17., 26., 40., 49., 51., 70.).

A mérkőzés elejétől kezdve a vendégek akarata érvényesült, és hozták a papírformát, de a hazaiaknak így is sikerült egy szépítő gólt elérniük.

Jók: Kristyák, Takács M., Pusztai, ill. Venczel, Nagy P., Böröczky.

Horváth Rudolf: – A szerdai fontos kupamérkőzésünk előtt jó tanulási lehetőség volt ez a mérkőzés. Lassan túl vagyunk a nehezén ennek a kegyetlen sorsolásnak.

Germán Ferenc: – Sportszerű ellenfélel szemben megérdemelt győzelmet arattunk.

Szalai Balázs