Atlétika vb

1 órája

Sziasztok győriek! - Tokióból üzent a GYAC rúdugrója

Szombaton elkezdődött a 2025-ös atlétikai világbajnokság Tokióban. A magyar csapat 17 fős küldöttséggel képviselteti magát a 20. szabadtéri atlétikai világbajnokságon, de 19 számban szoríthatunk magyar versenyzőért.

A két duplázó Takács Boglárka, illetve Venyercsán Bence, a BHSE sprintere 100 és 200 méteren is rajthoz áll, utóbbi pedig 20 és 35 kilométeres gyaloglásban is indul. Utóbbit már meg is tartották, a magyar gyalogló nagyszerű teljesítménnyel a 22. helyen ért célba. Érmet az olimpiai ezüst- és világbajnoki bronzérmes Halász Bencétől remélhetünk, aki a világ idei legjobb eredményével várja a férfi kalapácsvetést, amelynek döntőjét jövő kedden magyar idő szerint 14 órától rendezik. Rúdugrásban az Egyetemi Világjátékokon bronzérmes, a csapat Eb-n 570 centimétert ugró Böndör Márton (Győri AC) révén a férfiak között is lesz magyar induló.
A GYAC büszkesége (akiért szombaton déltől izgulhatunk) tegnap Tokióból videón üzent a győrieknek. Íme:

 

 

