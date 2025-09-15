Szépkorúak szerdája Sopronban

Szeptember 17-én 9 órától 13 óráig rendezi meg a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség a Magyar Szabadidősport Szövetség és a soproni önkormányzat támogatásával Longevity Szépkorúak Szerdája eseménysorozatot. A több mint 20 sportfoglalkozást két helyszínen, a városi stadionban, valamint a Novomatic Arénában rendezik meg. Többek között egészségügyi szűrés, az első 25 regisztráló díjmentes vérvételen és vércukor mérésen vehet részt. A rendezvény végén azok között, akik a 20 sportfoglalkozás közül minimum 10 pecsétet gyűjtöttek össze és leadták a versenyirodában értékes ajándékokat sorsolnak ki.