szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

26°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ajándékok a nap végén

3 órája

Szépkorúak szerdája Sopronban

Címkék#Sopron Városi Szabadidősport Szövetség#Sopronban#Novomatic Arénában#Magyar Szabadidősport Szövetség

Kisalföld.hu
Szépkorúak szerdája Sopronban

Szeptember 17-én 9 órától 13 óráig rendezi meg a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség a Magyar Szabadidősport Szövetség és a soproni önkormányzat támogatásával Longevity Szépkorúak Szerdája eseménysorozatot. A több mint 20 sportfoglalkozást két helyszínen, a városi stadionban, valamint a Novomatic Arénában rendezik meg.  Többek között egészségügyi szűrés, az első 25 regisztráló díjmentes vérvételen és vércukor mérésen vehet részt. A rendezvény végén azok között, akik a 20 sportfoglalkozás közül minimum 10 pecsétet gyűjtöttek össze és leadták a versenyirodában értékes ajándékokat sorsolnak ki. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu