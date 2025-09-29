Súlyos Rába ETO-vereség

Psz: Módli T 515, Kovács M. 5491, ill. Artner F. 541, Nagy L. 508, Nagy B. 491, Ledó Z. 481

Halogy SE – Csornai TSE 1-7 (3060-3251)

Fölényes és magabiztos győzelmet aratott a Csorna, az eddig pontveszteség nélkül álló Halogy otthonában. Végig kiegyensúlyozott és egyenletes jó teljesítményekkel egymást múlták felül a csornai játékosok, akik eddigi legjobb faeredményükkel és újabb győzelemmel örvendeztették meg szurkolóikat.

Psz: Endrődy O. 565, Nagy L. 550, Müller K. 547, Greznár Zs. 538, Endrődy G. 516

Lauf-B TK – Scarbantia SC 6-2 (3277-3257)

Hiába verte meg ellenfelét Turner Miklós már az első sorban 70 fával, ez az előny, ahogy a végeredmény mutatja, végül is nem volt elég. Bár a középső sorban még tartotta magát a soproni gárda, pontegyenlőség mellett fa előnyük is maradt, de az utolsó párokban mindkét vendég játékos vereséget szenvedett, aminek következtében aztán 20 fás vereség lett a vége.

Psz: Turner M. 568, Brancsek J. 531

Győri területi bajnokság

Gyóróért Egyesület – Jánossomorja 4-4 (2638-2615)

A mérkőzés első felében jelentős előnyt szerzett a gyórói csapat, és magabiztosan haladt a győzelem felé. A folytatásban azonban két remek egyéni eredmény után a Jánossomorja pontszámban beérte a hazaiakat, de a faelőnyt megtartotta a Gyóró, így döntetlenre mentették a mérkőzést.

Psz: Pintér Á. 474, Lukácsi L. 469, ill. Bóna G. 482, Csillag B. 464, Tóth Z. 450, ifj. Tóth Z. 442

Petőháza – Károlyháza 3-5 (2487-2497)

Változatosan alakult a mérkőzés kimenetele, miután a hazai vezetés után a Károlyháza csak az utolsó párban, az utolsó dobásokban tudta maga javára fordítani a mérkőzés állását

Psz: Csigó A. 446, Németh L. 428, Németh D. 420, ill. Vadász I. 435, Stipkovits J. 434, Pálfi Á. 428

Rába ETO B – Turris SE Sopron 1-7 (2542-2706)

A forduló legjobb csapat eredményét elérve nagy fölényben játszottak a soproniak, szinte nem volt gyenge pontja a vendégcsapatnak.

Psz: Gácsfalvi P. 449, ill. Pukler N. 475, Varga K. 457, Grászli A. 451, Szekeres T. 449, Németh L. 444