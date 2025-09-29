szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

15°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teke

1 órája

Súlyos Rába ETO-vereség

Címkék#győzelem#Papp László#Rába ETO Győr SE#Jánossomorja

Kisalföld.hu
Súlyos Rába ETO-vereség

Tapétagyár Szuperliga női

Rába ETO Győr SE - Rákoshegyi VSE 1-7 (3137-3419)

Bajnokaspiráns csapat érkezett Győrbe, akik már az első párok versenyében letették névjegyüket. Több. mint száz fás előny mellezz 2-0-ra vezettek és ezt a formát tovább vitték a középső sorban is. Zárásként nem maradt hátra más, mint a szépítés, amely Szabó Boglárka által sikerült is, amivel elkerülték a legsúlyosabb vereséget.

Psz: Szabó B. 553

Ifjúsági mérkőzés:

Rába ETO Győr SE – Rákoshegyi VSE 0-4 (847-1002)

Egyéni eredmények:Gácsfalvi Cs. (Lakatos V.) 445, Farkas R. 402

NB I. Nyugat

Mosonszentmiklós – Nagykanizsa Teke SE 6-2 (3459-3405)

Jó színvonalon, remek egyéni és csapat eredményekkel zárult az újabb hazai mérőzése a Mosonszentmiklósnak Az első sorban Papp László a mérkőzés legjobb eredményét elérve megadta az alaphangot a többieknek, és ekkor még a találkozó némi faelőny mellett, pontszámban döntetlenre állt. A középső sorban aztán Pápai Tibor és Solt Martin is hozta a kötelezőt, így már megnyugtató előnnyel várhatták a befejező sorban pályára lépők a mérkőzés folytatását. A szurkolók nem is csalódtak, mert Korcz Róbert ismét remekelt, és újabb sikerével bebiztosította a csapat győzelmét is.

Psz: Papp L. 619, Korcz R. 585, Solt M. 582, Pápai T. 553

Ifjúsági mérkőzés:

Mosonszentmiklós – Nagykanizsa Teke SE 3-1 (886-523)

Egyéni eredmények: Vágó P. 423, Hovány M. (Szabó Zs.) 393

Az ellenfél csak egy játékossal állt ki.

NB II. Nyugat

S. Sörgurítók – AD Flexum 2-6 (2951-2965)

A végeredmény ellenére szoros mérkőzést játszottak a csapatok a megyei rangadón. Az első párok után pontszámban döntetlenre állt a találkozó, de 46 fa előny a soproniaknál volt. A középső sorban aztán átvette a vezetést a vendégcsapat 3-1-re, sőt Artner Ferenc egymaga 56

fával verte meg hazai ellenfelét, míg a másik párban – igaz, csak 2 fával – de Ledó Zoltán is megszerezte a pontot. A záró sorok eredményei viszont már csak a szépítésre volt elegendő a Sörgurítók gárdájának, mert a Flexum az újabb egyéni pont megszerzése mellett 14 fás faelőnyének köszönhetően a bajnoki pontokat is elvitte Sopronból.

Psz: Módli T 515, Kovács M. 5491, ill. Artner F. 541, Nagy L. 508, Nagy B. 491, Ledó Z. 481

Halogy SE – Csornai TSE 1-7 (3060-3251)

Fölényes és magabiztos győzelmet aratott a Csorna, az eddig pontveszteség nélkül álló Halogy otthonában. Végig kiegyensúlyozott és egyenletes jó teljesítményekkel egymást múlták felül a csornai játékosok, akik eddigi legjobb faeredményükkel és újabb győzelemmel örvendeztették meg szurkolóikat.

Psz: Endrődy O. 565, Nagy L. 550, Müller K. 547, Greznár Zs. 538, Endrődy G. 516

Lauf-B TK – Scarbantia SC 6-2 (3277-3257)

Hiába verte meg ellenfelét Turner Miklós már az első sorban 70 fával, ez az előny, ahogy a végeredmény mutatja, végül is nem volt elég. Bár a középső sorban még tartotta magát a soproni gárda, pontegyenlőség mellett fa előnyük is maradt, de az utolsó párokban mindkét vendég játékos vereséget szenvedett, aminek következtében aztán 20 fás vereség lett a vége.

Psz: Turner M. 568, Brancsek J. 531

Győri területi bajnokság

Gyóróért Egyesület – Jánossomorja 4-4 (2638-2615)

A mérkőzés első felében jelentős előnyt szerzett a gyórói csapat, és magabiztosan haladt a győzelem felé. A folytatásban azonban két remek egyéni eredmény után a Jánossomorja pontszámban beérte a hazaiakat, de a faelőnyt megtartotta a Gyóró, így döntetlenre mentették a mérkőzést.

Psz: Pintér Á. 474, Lukácsi L. 469, ill. Bóna G. 482, Csillag B. 464, Tóth Z. 450, ifj. Tóth Z. 442

Petőháza – Károlyháza 3-5 (2487-2497)

Változatosan alakult a mérkőzés kimenetele, miután a hazai vezetés után a Károlyháza csak az utolsó párban, az utolsó dobásokban tudta maga javára fordítani a mérkőzés állását

Psz: Csigó A. 446, Németh L. 428, Németh D. 420, ill. Vadász I. 435, Stipkovits J. 434, Pálfi Á. 428

Rába ETO B – Turris SE Sopron 1-7 (2542-2706)

A forduló legjobb csapat eredményét elérve nagy fölényben játszottak a soproniak, szinte nem volt gyenge pontja a vendégcsapatnak.

Psz: Gácsfalvi P. 449, ill. Pukler N. 475, Varga K. 457, Grászli A. 451, Szekeres T. 449, Németh L. 444

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu