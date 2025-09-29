1 órája
Súlyos Rába ETO-vereség
Tapétagyár Szuperliga női
Rába ETO Győr SE - Rákoshegyi VSE 1-7 (3137-3419)
Bajnokaspiráns csapat érkezett Győrbe, akik már az első párok versenyében letették névjegyüket. Több. mint száz fás előny mellezz 2-0-ra vezettek és ezt a formát tovább vitték a középső sorban is. Zárásként nem maradt hátra más, mint a szépítés, amely Szabó Boglárka által sikerült is, amivel elkerülték a legsúlyosabb vereséget.
Psz: Szabó B. 553
Ifjúsági mérkőzés:
Rába ETO Győr SE – Rákoshegyi VSE 0-4 (847-1002)
Egyéni eredmények:Gácsfalvi Cs. (Lakatos V.) 445, Farkas R. 402
NB I. Nyugat
Mosonszentmiklós – Nagykanizsa Teke SE 6-2 (3459-3405)
Jó színvonalon, remek egyéni és csapat eredményekkel zárult az újabb hazai mérőzése a Mosonszentmiklósnak Az első sorban Papp László a mérkőzés legjobb eredményét elérve megadta az alaphangot a többieknek, és ekkor még a találkozó némi faelőny mellett, pontszámban döntetlenre állt. A középső sorban aztán Pápai Tibor és Solt Martin is hozta a kötelezőt, így már megnyugtató előnnyel várhatták a befejező sorban pályára lépők a mérkőzés folytatását. A szurkolók nem is csalódtak, mert Korcz Róbert ismét remekelt, és újabb sikerével bebiztosította a csapat győzelmét is.
Psz: Papp L. 619, Korcz R. 585, Solt M. 582, Pápai T. 553
Ifjúsági mérkőzés:
Mosonszentmiklós – Nagykanizsa Teke SE 3-1 (886-523)
Egyéni eredmények: Vágó P. 423, Hovány M. (Szabó Zs.) 393
Az ellenfél csak egy játékossal állt ki.
NB II. Nyugat
S. Sörgurítók – AD Flexum 2-6 (2951-2965)
A végeredmény ellenére szoros mérkőzést játszottak a csapatok a megyei rangadón. Az első párok után pontszámban döntetlenre állt a találkozó, de 46 fa előny a soproniaknál volt. A középső sorban aztán átvette a vezetést a vendégcsapat 3-1-re, sőt Artner Ferenc egymaga 56
fával verte meg hazai ellenfelét, míg a másik párban – igaz, csak 2 fával – de Ledó Zoltán is megszerezte a pontot. A záró sorok eredményei viszont már csak a szépítésre volt elegendő a Sörgurítók gárdájának, mert a Flexum az újabb egyéni pont megszerzése mellett 14 fás faelőnyének köszönhetően a bajnoki pontokat is elvitte Sopronból.
Psz: Módli T 515, Kovács M. 5491, ill. Artner F. 541, Nagy L. 508, Nagy B. 491, Ledó Z. 481
Halogy SE – Csornai TSE 1-7 (3060-3251)
Fölényes és magabiztos győzelmet aratott a Csorna, az eddig pontveszteség nélkül álló Halogy otthonában. Végig kiegyensúlyozott és egyenletes jó teljesítményekkel egymást múlták felül a csornai játékosok, akik eddigi legjobb faeredményükkel és újabb győzelemmel örvendeztették meg szurkolóikat.
Psz: Endrődy O. 565, Nagy L. 550, Müller K. 547, Greznár Zs. 538, Endrődy G. 516
Lauf-B TK – Scarbantia SC 6-2 (3277-3257)
Hiába verte meg ellenfelét Turner Miklós már az első sorban 70 fával, ez az előny, ahogy a végeredmény mutatja, végül is nem volt elég. Bár a középső sorban még tartotta magát a soproni gárda, pontegyenlőség mellett fa előnyük is maradt, de az utolsó párokban mindkét vendég játékos vereséget szenvedett, aminek következtében aztán 20 fás vereség lett a vége.
Psz: Turner M. 568, Brancsek J. 531
Győri területi bajnokság
Gyóróért Egyesület – Jánossomorja 4-4 (2638-2615)
A mérkőzés első felében jelentős előnyt szerzett a gyórói csapat, és magabiztosan haladt a győzelem felé. A folytatásban azonban két remek egyéni eredmény után a Jánossomorja pontszámban beérte a hazaiakat, de a faelőnyt megtartotta a Gyóró, így döntetlenre mentették a mérkőzést.
Psz: Pintér Á. 474, Lukácsi L. 469, ill. Bóna G. 482, Csillag B. 464, Tóth Z. 450, ifj. Tóth Z. 442
Petőháza – Károlyháza 3-5 (2487-2497)
Változatosan alakult a mérkőzés kimenetele, miután a hazai vezetés után a Károlyháza csak az utolsó párban, az utolsó dobásokban tudta maga javára fordítani a mérkőzés állását
Psz: Csigó A. 446, Németh L. 428, Németh D. 420, ill. Vadász I. 435, Stipkovits J. 434, Pálfi Á. 428
Rába ETO B – Turris SE Sopron 1-7 (2542-2706)
A forduló legjobb csapat eredményét elérve nagy fölényben játszottak a soproniak, szinte nem volt gyenge pontja a vendégcsapatnak.
Psz: Gácsfalvi P. 449, ill. Pukler N. 475, Varga K. 457, Grászli A. 451, Szekeres T. 449, Németh L. 444