Jó hírről számoltak be a Győr Rallyn történt baleset vétlen áldozatai

A Bodogán Motorsport versenyzői az alábbi posztot tették ki a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházból bejelentkezve:

Mint már tudjátok, a kisgyónbányai gyors stopállomásában egy baleset vétlen áldozatai lettünk. Köszönjük a megszámlálhatatlan aggódó üzenetet, most engedtek ki bennünket a kórházból, rendben vagyunk! A sérült sportbíróknak gyors gyógyulást kívánunk! A bajnokság számunkra itt véget ért.

