Sokan aggódtak

4 órája

Jó hírről számoltak be a Győr Rallyn történt baleset vétlen áldozatai

Címkék#III WHB Győr Rally#Bodogán Motorsport#Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház#kisgyónbányai#baleset#rally

Jó hírről számoltak be a Bodogán Motorsport tagjai. Ők voltak részesei a Győr Rallyn bekövetkezett súlyos balesetnek.

Kisalföld.hu

Mint arról beszámoltunk, súlyos baleset történt a III. WHB Győr Rallyn. 

súlyos baleset
Szerencsére jól vannak a Győr Rallyn bekövetkezett súlyos baleset vétlen áldozatai, már a kórházat is elhagyták.
Fotó: Facebook/Bodogán Motorsport

Jó hír érkezett a súlyos baleset után

Az egyik érintett autó tagjai jó hírről számoltak be a közösségi oldalukon. 

A Bodogán Motorsport versenyzői az alábbi posztot tették ki a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházból bejelentkezve: 

Mint már tudjátok, a kisgyónbányai gyors stopállomásában egy baleset vétlen áldozatai lettünk. Köszönjük a megszámlálhatatlan aggódó üzenetet, most engedtek ki bennünket a kórházból, rendben vagyunk! A sérült sportbíróknak gyors gyógyulást kívánunk! A bajnokság számunkra itt véget ért.

Több baleset is történt a versenyen, a részletekért kattintson fentebb cikkajánlónkra vagy a kiemelt szavakra.

 

