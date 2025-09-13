4 órája
Jó hírről számoltak be a Győr Rallyn történt baleset vétlen áldozatai
Jó hírről számoltak be a Bodogán Motorsport tagjai. Ők voltak részesei a Győr Rallyn bekövetkezett súlyos balesetnek.
Mint arról beszámoltunk, súlyos baleset történt a III. WHB Győr Rallyn.
Jó hír érkezett a súlyos baleset után
Az egyik érintett autó tagjai jó hírről számoltak be a közösségi oldalukon.
Súlyos baleset történt a Győr Rally második napján a Bakonyban - fotók
A Bodogán Motorsport versenyzői az alábbi posztot tették ki a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházból bejelentkezve:
Mint már tudjátok, a kisgyónbányai gyors stopállomásában egy baleset vétlen áldozatai lettünk. Köszönjük a megszámlálhatatlan aggódó üzenetet, most engedtek ki bennünket a kórházból, rendben vagyunk! A sérült sportbíróknak gyors gyógyulást kívánunk! A bajnokság számunkra itt véget ért.
Több baleset is történt a versenyen, a részletekért kattintson fentebb cikkajánlónkra vagy a kiemelt szavakra.