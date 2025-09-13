Jó hírről számoltak be a Győr Rallyn történt baleset vétlen áldozatai

Mint arról beszámoltunk, súlyos baleset történt a III. WHB Győr Rallyn.

Szerencsére jól vannak a Győr Rallyn bekövetkezett súlyos baleset vétlen áldozatai, már a kórházat is elhagyták.

Fotó: Facebook/Bodogán Motorsport

Jó hír érkezett a súlyos baleset után

Az egyik érintett autó tagjai jó hírről számoltak be a közösségi oldalukon.

A Bodogán Motorsport versenyzői az alábbi posztot tették ki a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházból bejelentkezve:

Mint már tudjátok, a kisgyónbányai gyors stopállomásában egy baleset vétlen áldozatai lettünk. Köszönjük a megszámlálhatatlan aggódó üzenetet, most engedtek ki bennünket a kórházból, rendben vagyunk! A sérült sportbíróknak gyors gyógyulást kívánunk! A bajnokság számunkra itt véget ért.

