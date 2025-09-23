Így telnek a napjai szülőként Stine Oftedalnak és férjének

Stine Oftedal, a Győri Audi ETO korábbi kiválósága július elején adott életet kislányának. Alaposan megváltozott tehát az élete a játékosnak és férjének.

Rune Dahmke és Stine Oftedal tavaly augusztusban fogadott örök hűséget egymásnak. Idén nyáron a kislányuk is megszületett.

A német Rune Dahmke jelenleg is aktív, az Európa Ligában szereplő THW Kiel játékosa, emellett apaként is igyekszik helyt állni. Most a közösségi oldalán posztolt azzal a szöveggel: "Bepillantás egy új életbe."

A képeken a norvég klasszis mellett a lassan három hónapos Amelie is felbukkan.

Stine Oftedal két nap múlva ünnepel

A 34. születésnapját két nap múlva, szeptember 25-én ünneplő Stine Oftedal 2017 és 2024 között erősítette a győri zöld-fehéreket, akikkel a magyar címek mellett három Bajnokok Ligája-aranyérmet szerzett. Hazája válogatottjával pedig olimpiai, világ- és Európa-bajnok lett.