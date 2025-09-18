Az apjuk örökébe léphetnek a Stark ikrek

Előbbiek idén már 17 évesek lesznek, s a korábbi sikeres nagypapa, valamint az édesapa, Stark Péter örökébe léphetnek. Egyikük ugyanis futballozik, s nemrég szerezte meg első felnőttcsapatban lőtt gólját, másikuk pedig labdarúgó-játékvezető lett.

Stark Péte büszke a fiaira. Szebasztián (balra) játékvezetőként, Xavér futballistaként lépne édesapja örökébe.

Fotó: Sz. T.

„Sohasem tereltem őket kimondottan a futball felé, aztán mégis a pályán kötöttek ki” – mondja Stark Péter, aki több mint 270 mérkőzést játszott az ETO színeiben, ezzel egy időben válogatott játékos is volt. A felnőtt nemzeti csapatban 19 alkalommal lépett pályára. A klubhűségéről ismert védő játékos-pályafutása befejezése után edzőként tért vissza a Rába-partiakhoz, jelenleg pedig a másik városi klubnál, Gyirmóton utánpótlásedző.

„Persze örülök, hogy így alakult, aztán meglátjuk, mi lesz belőlük” – teszi hozzá az édesapa, aki elárulta, nincs gyakran ott a gyerekek mérkőzésein.

„Amikor még kisebbek voltak, akkor akár lopva is meglestem a meccseiket. Ma már nem érzem, hogy jót tenne ez nekünk, vagy nincs időm, vagy idegesebb lennék, mint ők. Nem hasonlítgatom őket magamhoz vagy a nagyapjukhoz (Stark Csaba szintén kiváló labdarúgó volt, 1984 és 1986 között volt a Rába ETO labdarúgója, egy-egy bajnoki ezüst és bronz az eredménye – a szerkesztő). Xavér is gyerekkorától focizott, de nemrég kezdte kicsit komolyabban venni a játékot. Nem ugyanabban a pozícióban focizik, mint én korábban, ő középpályás, inkább a hatos a posztja. Állandóan edzésre akar menni, főleg, ha az a tanulással, rendrakással cserélhető fel. Van, amikor már nekem kell kicsit visszafogni, mert volt rá példa, hogy meccsek és edzések között egy napot sem akart kihagyni. Pedig ebben a korban is fontos a pihenés, a regeneráció.”

Stark Péter nyomdokain

„Amikor meghallják a nevem, előfordult már, hogy megkérdezték, van-e közöm a válogatott Starkhoz. Egyértelmű, hogy ez jólesik, hogy még mindig tudják, ki ő, és elismerik, amit a pályán

mutatott” – mesélte Xavér, aki tisztában van vele, nem lesz könnyű „utolérnie” az édesapját, de igazából nem is emiatt foczik, hanem mert szereti ezt a játékot.

Ahogy Xavér, Szebasztián is a jelenleg vármegyei II. osztályú DAC UP játékosa, utóbbi azonban játékvezetőként szövöget komolyabb terveket. Már felnőttmeccseken „lenget”.

„Persze nagyon jó és szeretek is futballozni, de talán a játékvezetésben eljuthatok hasonló szintre – céloz édesapja sikereire. – Nem mellékes számomra a juttatás sem, amit játékvezetőként kaphatok” – tette hozzá a fiatalember.

Végezetül, hogy kaptak-e már valamilyen jótanácsot, amolyan „útravalót” a volt válogatott labdarúgótól, maga Stark Péter válaszolt.

„Igen, többször mondtam nekik, hagyják abba” – tette hozzá viccesen fiait átölelve a büszke édesapa.