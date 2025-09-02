Sorsoltak a Keglovich-kupában, erős csapatot kaptak Vincze Ottóék

A vármegyei I. osztályú csapatok közül a Kapuvár Veszkénybe, a Vitnyéd Petőházára, a Mezőörs Bakonyszentlászlóra, a Ménfőcsanak Dunakilitire, a Csorna Tétre utazik. A Koroncónak és a Győrújbarátnak még nem tudni, mely csapat lesz az ellenfele. A megyei III. osztályú bajnokságnak megerősített kerettel nekivágó Bágyogszovát (Vincze Ottó csapata) a másodosztály Győri csoportjának egyik élcsapatával, a Kajárpáccel találkozik.

A 3. forduló párosítása: Balf–Nagycenk, Veszkény–Kapuvár, Bágyogszovát–Kajárpéc, Mihályi–Répcementi, Petőháza–Vitnyéd, Vág–Beled, MITE–Győrszentiván, Enese–Hédervár, Mecsér–Máriakálnok, Hegyeshalom–Bőny, Bakonyszentlászló–Mezőörs, Kisfalud/Rábatamási–Koroncó, DAC 1912/Nyúl–Győrújbarát, Dunakiliti–Ménfőcsanak, Lébény–Győrújfalu, Tét–Csorna.

A forduló hivatalos játéknapja, szeptember 10., szerda, 17 óra.



