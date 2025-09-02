szeptember 2., kedd

Megyei foci

2 órája

Sorsoltak a Keglovich-kupában, erős csapatot kaptak Vincze Ottóék

Címkék#megyei foci#Vincze Ottó#Keglovich-kupa#labdarúgás

Bár még két találkozó hátravan a második körből, kisorsolták a Keglovich László Vármegyei Kupa 3. fordulójának párosításait.

Ugyan még két összecsapás hátravan a második fordulóból (a Kisfalud–Rábatamási és a DAC 1912–Nyúl mérkőzéseket szerdán rendezik), kisorsolták a Keglovich László Vármegyei Kupa 3. fordulójának párosításait.

A vármegyei I. osztályú csapatok közül a Kapuvár Veszkénybe, a Vitnyéd Petőházára, a Mezőörs Bakonyszentlászlóra, a Ménfőcsanak Dunakilitire, a Csorna Tétre utazik. A Koroncónak és a Győrújbarátnak még nem tudni, mely csapat lesz az ellenfele.  A megyei III. osztályú bajnokságnak megerősített kerettel nekivágó Bágyogszovát (Vincze Ottó csapata) a másodosztály Győri csoportjának egyik élcsapatával, a Kajárpáccel találkozik.
A 3. forduló párosítása: Balf–Nagycenk, Veszkény–Kapuvár, Bágyogszovát–Kajárpéc, Mihályi–Répcementi, Petőháza–Vitnyéd, Vág–Beled, MITE–Győrszentiván, Enese–Hédervár, Mecsér–Máriakálnok, Hegyeshalom–Bőny, Bakonyszentlászló–Mezőörs, Kisfalud/Rábatamási–Koroncó, DAC 1912/Nyúl–Győrújbarát, Dunakiliti–Ménfőcsanak, Lébény–Győrújfalu, Tét–Csorna.

A  forduló hivatalos játéknapja, szeptember 10., szerda, 17 óra.


 

