Soproni lett az évad legjobb edzője

A szakmai és utánpótlás bizottság és az utánpótlás albizottság javaslatai alapján az MKOSZ elnöksége hozta meg a döntést. A díjazottak köre a hazai bajnokságokban szereplő magyar játékosokra és edzőkre terjed ki az előző szezonban nyújtott teljesítmények alapján.

A díjakat ünnepélyes keretek között szeptember 20-án, Budapesten, a Hősök terén, a Magyar Kosárlabdázás Napján adják át.

A díjazottak:

Év női játékosa: Lelik Réka (DVTK HUNTHERM)

Év férfi játékosa: Perl Zoltán (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely)

Év női edzője: Gáspár Dávid (Sopron Basket)

Év férfi edzője: Forray Gábor (Egis Körmend)

U18 leány Év játékosa: Drahos Leila (ELTE BEAC Újbuda)

U16 leány Év játékosa: Mara Júlia (Csata DSE)

U18 leány Év edzője: Mészáros Vivien (BEAC Újbuda Sportakadémia)

U16 leány Év edzője: Seres Éva (Soproni Darazsak Sportakadémia)

Év leány nevelőedzője: Kertész Dávid (Csata DSE)

U21 fiú Év játékosa: Flasár Botond (DEAC/DEAC Kosárlabda Akadémia)

U19 fiú Év játékosa: Flasár Zalán (Soproni Sportiskola/Sopron KC)

U16 fiú Év játékosa: Gáspár Vince (Nemzeti Kosárlabda Akadémia Pécs)

U21 fiú Év edzője: Kovács Imre (DEAC Kosárlabda Akadémia)

U19 fiú Év edzője: Kádár Tamás (DEAC Kosárlabda Akadémia)

U16 fiú Év edzője: Komlódi Dénes (Nemzeti Kosárlabda Akadémia Pécs)

Év fiú nevelőedzője: Mészáros Szonja (Vasas Akadémia)