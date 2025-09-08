szeptember 8., hétfő

Kosárlabda

1 órája

Soproni lett az évad legjobb edzője

Címkék#Gáspár Dávid#év edzője#Sopron Basket#kosárlabda

Az MKOSZ hétfőn a honlapján közölte, hogy az Év női edzője címet Gáspár Dávid, a bajnok Sopron Basket mestere, az Év férfi edzője elismerést pedig Forray Gábor, a körmendiek szakvezetője érdemelte ki.

Soproni lett az évad legjobb edzője

Az évad női edzője címet Gáspár Dávid, a bajnok Sopron Basket mestere érdemelte ki.

Fotó: Tóth Zsombor/Sopron Basket

A szakmai és utánpótlás bizottság és az utánpótlás albizottság javaslatai alapján az MKOSZ elnöksége hozta meg a döntést. A díjazottak köre a hazai bajnokságokban szereplő magyar játékosokra és edzőkre terjed ki az előző szezonban nyújtott teljesítmények alapján.
A díjakat ünnepélyes keretek között szeptember 20-án, Budapesten, a Hősök terén, a Magyar Kosárlabdázás Napján adják át.

A díjazottak:
Év női játékosa: Lelik Réka (DVTK HUNTHERM)
Év férfi játékosa: Perl Zoltán (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely)
Év női edzője: Gáspár Dávid (Sopron Basket)
Év férfi edzője: Forray Gábor (Egis Körmend)
U18 leány Év játékosa: Drahos Leila (ELTE BEAC Újbuda)
U16 leány Év játékosa: Mara Júlia (Csata DSE)
U18 leány Év edzője: Mészáros Vivien (BEAC Újbuda Sportakadémia)
U16 leány Év edzője: Seres Éva (Soproni Darazsak Sportakadémia)
Év leány nevelőedzője: Kertész Dávid (Csata DSE)
U21 fiú Év játékosa: Flasár Botond (DEAC/DEAC Kosárlabda Akadémia)
U19 fiú Év játékosa: Flasár Zalán (Soproni Sportiskola/Sopron KC)
U16 fiú Év játékosa: Gáspár Vince (Nemzeti Kosárlabda Akadémia Pécs)
U21 fiú Év edzője: Kovács Imre (DEAC Kosárlabda Akadémia)
U19 fiú Év edzője: Kádár Tamás (DEAC Kosárlabda Akadémia)
U16 fiú Év edzője: Komlódi Dénes (Nemzeti Kosárlabda Akadémia Pécs)
Év fiú nevelőedzője: Mészáros Szonja (Vasas Akadémia)

