Sopronban élvezik a sikert - Varga élete első mesterhármasa

Az FC Sopron a legutóbbi két mérkőzését egyaránt megnyerte az NB III, Északnyugati csoportban, ráadásul a Budaörs és az Újpest II kapujába összesen hét gólt lőtt (4-0, illetve 3-2) és ezzel az ötödik helyet foglalja el a táblázaton.

Varga Olivér (FC Sopron) egyik gólöröme az Újpest II ellen. A mozdulatot Marcus Rashford is megirigyelhetné. Fotó: fcsopron

„Örülünk a sikereknek - kezdi Finta Zoltán, az FC Sopron vezetőedzője. - Úgy gondolom, összetartó, jó társaság a mienk, amely a nyári nagy horderejű változások után - hét-nyolc játékos cserélődött a keretben - egyre inkább kezd összekovácsolódni. Minden meccsen próbálunk támadó focit játszani, igaz, ez nem párosul mindig jó eredménnyel, mert vannak nálunk erősebb együttesek is a mezőnyben. A mostani helyezésünkkel szerintem elégedettek lehetünk.”

A következő három fordulóban úgymond „verhető” csapatokkal találkoznak a piros-fehérek, Sopronban így mindenki a biztató sorozat folytatásában reménykedik.

A mutatott játék, az eredményesség azt mutatják, jó úton járunk

- folytatja Finta Zoltán. - A munkában hiszek és azt látom, az edzéseken gyakoroltak egyre gyakrabban köszönnek vissza a játéktéren. Sorrendben a Haladás, a Zsámbék és a Pápa lesz az ellenfelünk, mind a három csapat a táblázat második feléhez tartozik. A szurkolóink azt várják, hogy ellenük domináljunk és nyerjük meg a mérkőzéseket. Biztos vagyok benne, hogy ősszel lesznek még nehéz pillanataink a pályán, de bízom benne, fiatal és sikerre éhes csapatunk ezekből is jól tud majd kijönni.”

Az Újpest II ellen hiányzott a soproni gárda egyik gólzsákja, Kocsis Ármin, de a Sopron nélküle is háromszor betalált. A győzelem egyik fő letéteményese ezúttal Varga Olivér volt, aki élete első mesterhármasát szerezte és a legutóbbi két alkalommal ötöször volt eredményes az NB III-ban.

ETO Akadémia csapatától igazolt Sopronba

„Óriási élmény volt, hogy mesterhármassal tudtam győzelemhez segíteni a csapatot - kezdi a 20 éves Varga Olivér, aki a nyáron az ETO Akadémia csapatától igazolt Sopronba - A harmadik gól különösen emlékezetes marad számomra, hiszen az utolsó percekben született, ráadásul pont lecserélni készültek, mielőtt belőttem. A mesterhármas nem csak az én érdemem, hiszen a labdarúgás csapatjáték, a társaim segítettek hozzá.”

A támadó középpályásként és bal oldali támadóként is bevethető Varga Olivér főként lábbal veszélyes a kapura. Abban nem tesz különbséget, hogy közelről vagy távolról talál-e az ellenfél hálójába.

Mindent megteszek a soproni csapat sikereiért, és én magam is szeretnék előrelépni. Célom, hogy egy jó szerződéshez jussak és az NB I-ben is pályára léphessek

- mondja a terveiről Varga Olivér, aki még sokszor és sokáig szeretné másolni az angol válogatott sztár, Marcus Rashford gólörömét.

