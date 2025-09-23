Sopronban az Euroliga-győztese

Nemes ellenféllel szemben tartja bajnoki főpróbáját kedden 18 órától a Sopron Basket női csapata, amelyhez egy cseh sztárcsapat látogat.

Gáspár Dávid bajnokcsapata rangosabb riválist nem is választhatott volna a hétvégi Vasas elleni hazai bajnoki rajt előtti főpróbára, mint az Euroliga-győztes cseh ZVZ USK Praha együttese.

A találkozóval - amelyet a Győr-Moson-Sopron vármegyei szövetség szervez - a legendás soproni edzőre, Krasznai Ferencre emlékeznek, a teljes árú belépő 2000, a diákjegy pedig 1500 forintba kerül.

Csütörtökön egy regionális rangadóval pedig már tétmérkőzés formájában is elindul Sopronban a szezon. A férfi Hepp-kupában 18.30-tól a Belvárosi csarnokban a Sopron Tigrisek a MOGAAC gárdáját fogadja.



