szeptember 9., kedd

Ádám névnap

25°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

40 perce

Sopron KC: Jöhet a finomhangolás

Címkék#Gasper Ptocnik#kosárlabda#Sopron KC

Egy hónapja kezdte a felkészülést a Sopron KC férfi kosárlabdacsapata. Az Európa-bajnokságon a brit válogatottban szereplő Luke Nelson érkeztével és a társasághoz való csatlakozásával mostantól a teljes keretével dolgozhat az SKC szlovén edzője Gasper Potocnik.

Sopron KC: Jöhet a finomhangolás

Gasper Potocnik, az SKC vezetőedzője, csapata felkészülésére koncentrál.

Fotó: skc.hu

– A csapat már egy hónapja készül a szezonra, és most csatlakozott egy csúcsformában lévő, az Európa-bajnokságról érkező játékos. Nagy szakmai kihívás lehet egy  edzőnek a felkészülésbe őt, az ő terhelését beilleszteni.
Nem ez az a szituáció, amelyről az edzők álmodnak – kezdte Potocnik. – Igaz, lehetne rosszabb is, például, hogy a felkészülés kezdetére jön valaki az Eb-ről csúcsformában. A felkészülés fizikai részét nagyjából elvégeztük, de ezen a téren azért a szintentartásra szükség lesz. Eddig – bár volt, hogy sérülések nehezítették a dolgunkat – jól, keményen dolgozott a társaság. Három hét van a szezon kezdetéig, most már inkább azon dolgozunk, hogy összeálljon a csapaton belüli egység, alakuljon ki egyfajta hierarchia. Emellett természetesen a taktika, a játékrendszer kialakítása kerül előtérbe, úgy támadásban, mint védekezésben, úgyhogy ebbe kell beépíteni Nelsont. 
– Az eddigi edzőmeccseken váltakozó sikerrel szerepelt a társaság. Min volt a hangsúly ezeken a találkozókon?
 Egyrészt, hogy összeszokjon a társaság, másrészt, hogy sok fiatal játékosunk tapasztalatot szerezzen, nem az eredmény számított. Összeszokáson ráadásul nem csak úgy értem, hogy a pályán, hanem fontosnak tartom, hogy azon kívül is, nem mint játékosok, hanem mint emberek is jobban megismerjék egymást, ezért is volt nagyon hasznos a brnói és a szlovéniai túra. Ezeken kint maradt, ott aludt a társaság, és volt lehetőség arra, hogy a pályán kívül is jobban megismerjék egymást a fiúk, ami nagyon fontos lehet a csapategység szempontjából. Nem az edzőmeccsekre készülünk, hanem egy hosszú, nehéz szezonra. Edzésről edzésre próbálunk előrelépni. Látható volt, milyen kiegyensúlyozott, kiegyenlített volt az előző bajnokság, ahol a végén a kosárkülönbség döntött arról, hogy ki jut a rájátszásba. Most is hasonlóan kiélezett csata várható, mi pedig egy nagyon fiatal csapattal megyünk neki a szezonnak. Hosszú lesz az évad,  sok fiatal játékossal megyünk neki, lehet, hullámzó lesz majd a teljesítményük. Néhány rutinosabb játékosunk részéről tapasztalatuk mellett fontos lesz a türelem a fiatalokkal szemben. 
– Végezetül egy részben magánjellegű kérdés: követi az Európa-bajnokságot? 
Mondjuk úgy, megnézek egy-egy meccset, főleg hazám válogatottját, Szlovéniát, amely ott van a legjobb nyolc között, de a negyeddöntőben a világbajnok német csapat vár rá. Elsősorban azonban arra koncentrálok, hogy csapatunk, az Sopron KC minél jobban felkészüljön a bajnoki rajtra.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu