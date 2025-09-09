Sopron KC: Jöhet a finomhangolás

– A csapat már egy hónapja készül a szezonra, és most csatlakozott egy csúcsformában lévő, az Európa-bajnokságról érkező játékos. Nagy szakmai kihívás lehet egy edzőnek a felkészülésbe őt, az ő terhelését beilleszteni.

– Nem ez az a szituáció, amelyről az edzők álmodnak – kezdte Potocnik. – Igaz, lehetne rosszabb is, például, hogy a felkészülés kezdetére jön valaki az Eb-ről csúcsformában. A felkészülés fizikai részét nagyjából elvégeztük, de ezen a téren azért a szintentartásra szükség lesz. Eddig – bár volt, hogy sérülések nehezítették a dolgunkat – jól, keményen dolgozott a társaság. Három hét van a szezon kezdetéig, most már inkább azon dolgozunk, hogy összeálljon a csapaton belüli egység, alakuljon ki egyfajta hierarchia. Emellett természetesen a taktika, a játékrendszer kialakítása kerül előtérbe, úgy támadásban, mint védekezésben, úgyhogy ebbe kell beépíteni Nelsont.

– Az eddigi edzőmeccseken váltakozó sikerrel szerepelt a társaság. Min volt a hangsúly ezeken a találkozókon?

– Egyrészt, hogy összeszokjon a társaság, másrészt, hogy sok fiatal játékosunk tapasztalatot szerezzen, nem az eredmény számított. Összeszokáson ráadásul nem csak úgy értem, hogy a pályán, hanem fontosnak tartom, hogy azon kívül is, nem mint játékosok, hanem mint emberek is jobban megismerjék egymást, ezért is volt nagyon hasznos a brnói és a szlovéniai túra. Ezeken kint maradt, ott aludt a társaság, és volt lehetőség arra, hogy a pályán kívül is jobban megismerjék egymást a fiúk, ami nagyon fontos lehet a csapategység szempontjából. Nem az edzőmeccsekre készülünk, hanem egy hosszú, nehéz szezonra. Edzésről edzésre próbálunk előrelépni. Látható volt, milyen kiegyensúlyozott, kiegyenlített volt az előző bajnokság, ahol a végén a kosárkülönbség döntött arról, hogy ki jut a rájátszásba. Most is hasonlóan kiélezett csata várható, mi pedig egy nagyon fiatal csapattal megyünk neki a szezonnak. Hosszú lesz az évad, sok fiatal játékossal megyünk neki, lehet, hullámzó lesz majd a teljesítményük. Néhány rutinosabb játékosunk részéről tapasztalatuk mellett fontos lesz a türelem a fiatalokkal szemben.

– Végezetül egy részben magánjellegű kérdés: követi az Európa-bajnokságot?

– Mondjuk úgy, megnézek egy-egy meccset, főleg hazám válogatottját, Szlovéniát, amely ott van a legjobb nyolc között, de a negyeddöntőben a világbajnok német csapat vár rá. Elsősorban azonban arra koncentrálok, hogy csapatunk, az Sopron KC minél jobban felkészüljön a bajnoki rajtra.