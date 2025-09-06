szeptember 6., szombat

Sopron KC: egy győzelem, egy vereség Szlovéniában

Kisalföld.hu
Sopron KC: egy győzelem, egy vereség Szlovéniában

Hétvégén két felkészülési mérkőzést játszott a Sopron KC férfi együttese Szlovéniában, a KK Sencur vendégeként. Az első találkozót nagy küzdelemben megnyerte, a másodikat viszont simán elvesztette Gasper Potocnik együttese

Pénteken egy végig szoros, kiélezett összecsapáson 72-66-ra nyert az SKC, szombaton viszont gyenge napot fogtak ki a soproniak, és a házigazda magabiztos, 75-52-es győzelmet aratott. 

A mérkőzéseket a vendéglátók nem készítettek statisztikát és jegyzőkönyvet sem vezettek, így sajnos nem tudunk részletekkel szolgálni. 

